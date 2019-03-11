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Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем
Новости России. Утром 12 марта на основной сцене Театра имени Вахтангова в Москве началась церемония прощания с народным артистом Советского Союза Владимиром Этушем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Карабас-Барабас из «Приключений Буратино», товарищ Саахов, стоматолог Шпак… Эти культовые роли (а их около 70) известны всем и воистину бессмертны.
Актер
Жизнь актеров всегда наполнена символизмом. Похоронят народного артиста в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
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Новости России. Утром 12 марта на основной сцене Театра имени Вахтангова в Москве началась церемония прощания с народным артистом Советского Союза Владимиром...
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