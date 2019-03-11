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Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем

12.03.2019 10:36 — Разное | СТВ  
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Новости России. Утром 12 марта на основной сцене Театра имени Вахтангова в Москве началась церемония прощания с народным артистом Советского Союза Владимиром Этушем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем

Карабас-Барабас из «Приключений Буратино», товарищ Саахов, стоматолог Шпак… Эти культовые роли (а их около 70) известны всем и воистину бессмертны.

Актер ушел из жизни на 97-м году. Яркий, неповторимый, великий… Вся его жизнь – театр и кино. Едва ли не до последнего Этуш был в театральном строю, лишь в начале этого года по состоянию здоровья любимец миллионов вынужден был прервать работу в спектакле «Бенефис» по пьесе «Пока она умирала».

Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем

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Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш
Его роли воистину бессмертны. В Москве прощаются с Владимиром Этушем
Фото. Народный артист СССР Владимир Этуш

 
 
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Новости России. Утром 12 марта на основной сцене Театра имени Вахтангова в Москве началась церемония прощания с народным артистом Советского Союза Владимиром...
 
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