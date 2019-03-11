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Под Гомелем ВАЗ столкнулся с маршруткой: погиб водитель легковушки

12.03.2019 10:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Гомельском районе.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Гомельского областного управления МЧС Марию Клезович, ДТП случилось вечером одиннадцатого марта недалеко от д. Прибор.  

Произошло столкновение маршрутки и автомобиля ВАЗ. В его салоне оказался зажат водитель. Сотрудники МЧС деблокировали мужчину и передали его медикам. После осмотра была констатирована смерть мужчины.  

В момент ДТП в маршрутке находились 17 пассажиров. Трое из них были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.  

Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением.  

В конце февраля в Светлогорске Renault задел автобус и врезался в билборд.  

Водитель погиб (читать далее).  
 
 
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Новости Беларуси. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Гомельском районе.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Гомельского...
 
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