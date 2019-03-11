|
Под Гомелем ВАЗ столкнулся с маршруткой: погиб водитель легковушки
Новости Беларуси. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Гомельском районе.
Как
Произошло столкновение маршрутки и автомобиля ВАЗ. В его салоне оказался зажат водитель. Сотрудники МЧС деблокировали мужчину и передали его медикам. После осмотра была констатирована смерть мужчины.
В момент ДТП в маршрутке находились 17 пассажиров. Трое из них были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением.
В конце февраля в Светлогорске Renault задел автобус и врезался в билборд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Гомельском районе. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Гомельского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)