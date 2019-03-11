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Как правильно приготовить пуэр и оригинально подать чай к столу? Национальный чайный чемпионат стартует в Минске 12 марта

12.03.2019 10:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как правильно приготовить пуэр, оригинально подать его к столу и какова формула правильно заваренного чая? 12 марта в Минске стартует Национальный чайный чемпионат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правильно приготовить пуэр и оригинально подать чай к столу? Национальный чайный чемпионат стартует в Минске 12 марта

Профессионалы и любители продемонстрируют авторский подход к приготовлению горячего напитка, а также удивят оригинальными чайными коктейлями. Корме того, посетители смогут узнать о новых направлениях в чайной культуре.

В 2019 году специальные гости из Италии и Кореи познакомят белорусов с национальной чайной традицией и угостят их корейскими чаями. Завершится фестиваль 14 марта.

Как правильно приготовить пуэр и оригинально подать чай к столу? Национальный чайный чемпионат стартует в Минске 12 марта

Как правильно приготовить пуэр и оригинально подать чай к столу? Национальный чайный чемпионат стартует в Минске 12 марта

Как правильно приготовить пуэр и оригинально подать чай к столу? Национальный чайный чемпионат стартует в Минске 12 марта
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как правильно приготовить пуэр, оригинально подать его к столу и какова формула правильно заваренного чая? 12 марта в Минске стартует...
 
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