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Британец с ограниченными физическими возможностями пересёк на гребной лодке Атлантику

12.03.2019 10:06 — Разное | СТВ  
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Британцу с ограниченными физическими возможностями удалось пересечь на гребной лодке Атлантику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом он установил рекорд по скорости. За 60 дней 49-летний мужчина в одиночку преодолел более 5 тысяч километров. Тем самым ему удалось побить рекорд предыдущего человека, который пересек Атлантический океан в 2002 году за 96 дней.

Британец с ограниченными физическими возможностями пересёк на гребной лодке Атлантику

Британец с ограниченными физическими возможностями пересёк на гребной лодке Атлантику
 
 
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Британцу с ограниченными физическими возможностями удалось пересечь на гребной лодке Атлантику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом он...
 
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