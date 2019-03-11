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Британец с ограниченными физическими возможностями пересёк на гребной лодке Атлантику
Британцу с ограниченными физическими возможностями удалось пересечь на гребной лодке Атлантику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом он установил рекорд по скорости. За 60 дней 49-летний мужчина в одиночку преодолел более 5 тысяч километров. Тем самым ему удалось побить рекорд предыдущего человека, который пересек Атлантический океан в 2002 году за 96 дней.
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Британцу с ограниченными физическими возможностями удалось пересечь на гребной лодке Атлантику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом он...
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