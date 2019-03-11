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Беларусь вошла в топ-пять экспортеров фруктов из Украины

12.03.2019 11:08 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь вошла в топ-пять экспортеров фруктов из Украины

В целом Украина в 2018 году экспортировала 162,5 тыс. тонн фруктов общей стоимостью 228,5 млн долларов. Однако на Беларусь из этого объема приходится продукция всего на 13,8 млн долларов.

Отмечается, что такие показатели продаж являются рекордными за всю историю Украины. Годовые показатели экспорта возросли на 20% в натуральном выражении и на 17% в стоимостном по отношению к 2017 году. Большую часть экспортной выручки Украине дали орехи и замороженные ягоды, которых было продано за рубеж на сумму 117,1 млн долларов и 78,2 млн долларов соответственно, сообщает thinktanks.by со ссылкой на dsnews.ua.

Главным потребителем украинских фруктов остается Польша, выручка от экспорта в которую составила 39,8 млн долларов. Более 82% от этой суммы приходится на замороженные ягоды, поставки которых в 2018 году возросли на 29% в сравнении с 2017 годом.

Второе место среди стран-импортеров украинских фруктов занимает Турция, доля которой составила 8,94% от общей экспортной выручки по этой группе товаров.

Закрывает тройку лидеров в перечне топ-потребителей украинских фруктов Франция. Доход от продаж фруктов во Францию в 2018 году вырос на 5%, в сравнении с показателями годом ранее и составил 15,7 млн долларов. Основными продуктами, которые импортировала Франция из Украины, являются орехи (70%) и замороженные ягоды (28%).

Четвертое место занимает Беларусь, доход от поставок фруктов в которую составил 13,8 млн долларов. Однако, стоить учитывать, что Беларусь - это транзитная страна, через которую большинство украинской продукции реэкспортируется в Россию, уверяет издание. 


 

 
 
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В целом Украина в 2018 году экспортировала 162,5 тыс. тонн фруктов общей стоимостью 228,5 млн долларов. Однако на Беларусь из этого объема приходится продукция всего на 13,8...
 
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