Два старшеклассника из Слуцка стали финалистами республиканского социально-образовательного проекта velcom YOUTH

По итогам третьего этапа социально-образовательного проекта для старшеклассников со всей Беларуси velcom YOUTH из 100 проектов в сфере технологий, культуры и инклюзии профессиональное жюри отобрало 10 финалистов.

Отличительной особенностью проекта является то, что вся коммуникация от подачи заявок до итогового выступления ведется на белорусском языке.

Авторы 10 лучших проектов получат гостевое приглашение посетить ежегодную конференцию TEDxMinsk, которая пройдет 30 марта 2019 года. После этого финалисты получат менторскую помощь в реализации своей идеи и подготовке публичного выступления. Финалисты должны будут публично выступить в формате TED со своим проектом на специальной масштабной конференции TEDxYouth@Minsk. Она пройдет 18 мая в Минске и соберет сотни слушателей и участников со всех уголков Беларуси. Каждый из финалистов должен будет подготовить качественный рассказ о своем проекте продолжительностью до 10 минут.

Все участники четвертого этапа после своего итогового выступления на TEDxYouth@Minsk получат iPhoneXs, а авторы трех лучших проектов по итогам конференции станут победителями конкурса velcom YOUTH и получат приглашение на TEDx в Австрию.

Социально-образовательный проект velcom YOUTH проводится компанией velcom при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, а также организаторов конференций TEDxMinsk.