ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцке пройдёт акция по оказанию бесплатной юридической помощи

12.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

В связи с празднованием 25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь и становления института президентства, 15 марта главным управлением юстиции Минского облисполкома будет проведена акция по оказанию бесплатной правовой помощи гражданам.

  • Акция пройдет с 11.00 до 13.00 в здании Слуцкого райисполкома по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 189 (каб. №410).

В акции примут участие первый заместитель начальника главного управления юстиции Минского облисполкома С.В. Борозна, начальник отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома А.И. Шавнёва, нотариусы нотариальной конторы Слуцкого района, адвокаты юридической консультации Слуцкого района, сотрудники отдела принудительного исполнения Слуцкого района.


Слуцкий край

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с празднованием 25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь и становления института президентства, 15 марта главным управлением юстиции...
 
Новости дня
Новости разные
 
Cекс, упыри близ Волковыска и Янка Купала. Чего ждать от беларусского кино в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика