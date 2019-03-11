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В Слуцке пройдёт акция по оказанию бесплатной юридической помощи
12.03.2019 — Разное | Слуцк Город
В связи с празднованием 25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь и становления института президентства, 15 марта главным управлением юстиции Минского облисполкома будет проведена акция по оказанию бесплатной правовой помощи гражданам.
В акции примут участие первый заместитель начальника главного управления юстиции Минского облисполкома С.В. Борозна, начальник отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома А.И. Шавнёва, нотариусы нотариальной конторы Слуцкого района, адвокаты юридической консультации Слуцкого района, сотрудники отдела принудительного исполнения Слуцкого района.
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В связи с празднованием 25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь и становления института президентства, 15 марта главным управлением юстиции...
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