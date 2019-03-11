Бесплатное правовое консультирование

15 марта 2019 года нотариусы Могилевского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, по случаю празднования 25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь.

Обратившись в течение рабочего дня в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Могилевского нотариального округа жители Беларуси и гости нашей страны могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе, оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Целью подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и правовой грамотности населения.

Адреса и режимы работы нотариальных контор и нотариальных бюро можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».