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Бесплатное правовое консультирование

12.03.2019 — Разное | Кировец  
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Бесплатное правовое консультирование15 марта 2019 года нотариусы Могилевского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, по случаю празднования 25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь.
Обратившись в течение рабочего дня в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Могилевского нотариального округа жители Беларуси и гости нашей страны могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе, оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.
Целью подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и правовой грамотности населения.
Адреса и режимы работы нотариальных контор и нотариальных бюро можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

 
 
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15 марта 2019 года нотариусы Могилевского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных...
 
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