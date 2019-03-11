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Сессия райсовета

12.03.2019 — Разное | Кировец  
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15 марта 2019 года состоится 13 очередная сессия районного Совета депутатов 28 созыва.
На сессию выносятся следующие вопросы: “Отчет о работе районного исполнительного комитета по социально-экономическому развитию района в 2018 году”; “Отчет о работе президиума Кировского районного Совета депутатов по повышению роли органов местного самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения района в 2018 году”; “Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год”.
Приглашаются: депутаты районного Совета депутатов, председатель, заместители председателя, начальники управлений и отделов райисполкома, прокурор района, руководители организаций района, председатели сельских Советов депутатов, руководители учреждений общего среднего образования.
Начало — в 11.30 в зале заседаний Кировского райисполкома (г.Кировск, ул.Кирова, 80).

 
 
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15 марта 2019 года состоится 13 очередная сессия районного Совета депутатов 28 созыва. На сессию выносятся следующие вопросы: “Отчет о работе районного...
 
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