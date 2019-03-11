В Могилевской области проходит месячник по наведению порядка, который продлится до 13 апреля. Об этом сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.

Основной акцент будет сделан на уборку и благоустройство дворов, площадей, скверов, улиц, парков, зон отдыха и других объектов социально-бытового и культурного назначения. Намерены привести в порядок мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы. Не останутся без внимания территории организаций независимо от формы собственности, строительные площадки.

Кроме того планируется очистить подвалы жилых домов, навести порядок в промышленных зонах, гаражно-строительных кооперативах, отремонтировать улично-дорожную сеть, въезды во дворы, внутриквартальные проезды и др. Также будут проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок, восстановлению нарушенного благоустройства в местах проведения раскопок, вовлечению в хозяйственный оборот пустующих и ремонту (сносу) аварийных зданий и сооружений.

«В общественных работах по приведению в надлежащее санитарное состояние территорий районов Могилевской области мы планируем не только задействовать силы ЖКХ, трудовые коллективы предприятий и организаций, но и самым активным образом привлечь местное население, — отметили собеседники. — Для этого их будут своевременно информировать о проводимых мероприятиях. С этой же целью активизируют проведение по четвергам единых санитарных дней».

Одним из основных мероприятий по наведению порядка в Могилеве станет общегородской субботник, который запланирован на 13 апреля.