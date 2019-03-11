На стадионный концерт Ляписа и других рокеров все еще можно взять билет за 25 рублей

Грандиозный Bright Festival с участием «Ляписа-98» и другими артистами пройдет 11 мая на минском стадионе «Динамо».



Фото предоставлено организаторами

II Европейские игры начинаются намного раньше, чем вы думаете. Вас приглашают на фестиваль, который станет ярким стартом этого главного спортивного события Беларуси 2019-го года.

Bright Festival начнется уже в 15.00 активацией более 50-ти развлекательных зон на территории стадиона со стороны улицы Кирова. В рамках фестиваля будет организована работа спортивных площадок от федераций спорта Беларуси, интерактивных площадок молодежных организаций БГУ, встреча со звездами белорусского спорта, представление молодежных субкультур, спортивные и творческие состязания, песенные и танцевальные батлы, представление творческих молодежных проектов, зоны активного отдыха, зона релаксации, конкурсы, фотозоны, мастер-классы, и многое другое. На Bright Festival у вас будет возможность взять интервью и комментарии у приглашенных гостей, среди которых будут белорусские звезды спорта, блогеры и официальные лица.

Более 50 партнеров фуд-корта смогут удовлетворить даже самый странный гастрономический запрос гостей на более 80-ти точках продаж. В рамках фестиваля будут представлены лучшие кулинарные проекты Минска последних лет, караваны фуд-траков и аллея лавок с интересными продуктами. Организаторы Bright Festival планируют собрать более 20 тысяч гостей.

Музыкальная программа фестиваля начнется на главной арене страны в 18.00. Хэдлайнерами станут Milmars, J: МОРС, «Ляпис-98» и еще два суперзвездных артиста, имена которых будут объявлены дополнительно.

Успейте приобрести билеты по специальной цене: они стоят всего 25 рублей, но только до объявления второй части хэдлайнеров фестиваля.

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9 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на Фестиваль гигантских китайских фонарей в ботаническом саду. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 15 марта.