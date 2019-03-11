Курсы валют и криптовалют на сегодня

Белорусский рубль девальвируется к евро и российскому рублю, биткойн -28.97.

Курс доллара упал на 0,0021 рубля до 2,1378 BYN/USD и оказался на минимуме за 15 дней.

Курс евро прибавил лишь на 0,0001 рубля до 2,4070 BYN/EUR. Напомним, что за предыдущие 7 торгов курс евро ни разу не поднимался, опустившись на 0,0286 рубля до минимума за 84 дня.

Российский рубль вырос на 0,0081 рубля до 3,2478 BYN/100 RUB. Рублю удалось отскочить от минимума за 54 дня.

Bitcoin − 3864.34$ (-28.97);

Bitcоin Cash/ВСС – 126.54$ (-2.51);

DigitalCash − 84.67$ (+2.66);

Еthеreum − 132.87$ (-1.38);

ZCаsh − 50.12$ (-0.36);

Monеro − 49.73$ (+0.1).



