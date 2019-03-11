Поздравили ветеранов

Накануне Дня женщин председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева, председатель райорганизации «Коммунистическая партия Беларуси» Максим Лыхолат, председатель районной общественной организации Белорусского союза женщин Светлана Ардяко поздравили с праздником женщин-ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районном центре.

Пришли в гости к участницам войны Лидии Степановне Козловой и Надежде Фёдоровне Солоненко, к Тамаре Петровне Глушнёвой, работавшей на прифронтовых участках железных дорог. Женщины живут в специальном жилом доме для ветеранов, инвалидов, престарелых граждан. К слову, для Лидии Степановны 8 марта — двойной праздник. В этом году в День женщин она отметила свое 94-летие. Ветераны получили сладкие подарки и цветы от райорганизации союза женщин, рассказали гостям о жизни, поблагодарили за внимание.

Пожилым людям, в первую очередь, важны не дорогие подарки, а участие, внимание к их проблемам. Поэтому представители власти и общественных организаций района не забывают о ветеранах ни перед праздниками, ни в будни, навещают их, приглашают на различные мероприятия.

Любовь ШЛЕЙКО.

На снимке: М. Лыхолат, Т. Глушнёва, С. Зуева и С. Ардяко.