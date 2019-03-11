﻿ Поздравили ветеранов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравили ветеранов

12.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Накануне Дня женщин председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева, председатель райорганизации «Коммунистическая партия Беларуси» Максим Лыхолат, председатель районной общественной организации Белорусского союза женщин Светлана Ардяко поздравили с праздником женщин-ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районном центре.

Пришли в гости к участницам войны Лидии Степановне Козловой и Надежде Фёдоровне Солоненко, к Тамаре Петровне Глушнёвой, работавшей на прифронтовых участках железных дорог. Женщины живут в специальном жилом доме для ветеранов, инвалидов, престарелых граждан. К слову, для Лидии Степановны 8 марта — двойной праздник. В этом году в День женщин она отметила свое 94-летие. Ветераны получили сладкие подарки и цветы от райорганизации союза женщин, рассказали гостям о жизни, поблагодарили за внимание.

  Пожилым людям, в первую очередь, важны не дорогие подарки, а участие, внимание к их проблемам. Поэтому представители власти и общественных организаций района не забывают о ветеранах ни перед праздниками, ни в будни, навещают их, приглашают на различные мероприятия. 

Любовь ШЛЕЙКО.

  

Поздравили ветеранов
На снимке: М. Лыхолат, Т. Глушнёва, С. Зуева и С. Ардяко.
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне Дня женщин председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева, председатель райорганизации «Коммунистическая партия Беларуси» Максим Лыхолат,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске не хватает 18 тысяч работников. Топ самых дефицитных профессий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика