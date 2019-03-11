Вергейчик снялся с выборов главы АБФФ. Остался один кандидат - депутат, ветеран войны в Афганистане

Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик не будет участвовать в предстоящих выборах главы организации, которые назначены на 27 марта.



Юрий Вергейчик. Фото: abff.by

В интервью пресс-службе АБФФ Юрий Вергейчик прокомментировал свое решение.

— Как вы знаете, 27 марта состоятся выборы председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола». В качестве претендентов на пост были выдвинуты две кандидатуры — моя и Владимира Базанова . Встретившись с Владимиром Александровичем и обменявшись мнениями относительно дальнейшего развития белорусского футбола, увидели, что имеем во взглядах много общего. И, что самое важное, расставляем одинаковые приоритеты в ключевых вопросах. Поэтому — после года работы в должности генерального секретаря АБФФ — считаю куда более продуктивным и в дальнейшем фокусировать внимание на спортивной составляющей деятельности федерации. Футбольное же сообщество прошу с пониманием отнестись к моему решению и его мотивации, а также поддержать кандидатуру Владимира Базанова на пост председателя, — сказал Юрий Вергейчик.

Юрий Вергейчик работал в должности директора слигорского футбольного клуба «Шахтер», а еще ранее был главным тренером команды. Под его началом «Шахтер» выиграл Кубок Беларуси (2004) и золото чемпионата Беларуси (2005). Профессиональную карьеру футболиста провел в минских «Динамо» (1988−1991) и «Динамо-93» (1992−1995), бельгийском «Моленбеке» (1995−1997), немецком «Алене» (1997−1999), солигорском «Шахтере» (1999−2000). За сборную Беларуси форвард провел 7 матчей (1 гол).

Владимир Базанов родился 29 ноября 1957 года в д. Бардинское Бабаевского района Вологодской области (РСФСР). Окончил Коломенское высшее военное артиллерийское училище по специальности «командная тактическая артиллерия», Военную артиллерийскую академию имени М.И.Калинина по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая ракетных войск и артиллерии»; полковник.

Проходил военную службу в должностях командира взвода, командира батареи, начальника штаба дивизиона, командира дивизиона, начальника штаба бригады, командира артиллерийского полка, командира ракетной бригады, заместителя военного комиссара области, военного комиссара военного комиссариата Брестской области.



Владимир Базанов. Фото: house.gov.by

Является председателем областной общественной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», членом совета и президиума областной общественной организации «Белая Русь».

Входит в депутацию Национального собрания Республики Беларусь в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, является членом Комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.

В 2010—2012 годах был председателем футбольного клуба «Динамо-Брест». В первом сезоне под его руководством динамовцы заняли 5-е место в чемпионате страны (Базанов пришел в клуб в середине года). В следующие два сезона брестчане боролись за выживание в высшей лиге и испытывали серьезные финансовые проблемы.

О намерениях баллотироваться на пост главы АБФФ заявлял также журналист Николай Ходасевич. Однако затем Ходасевич заявил о том, что отказался от этой идеи.

Мелькала информация и о желании пойти на выборы председателя АБФФ бывшего футболиста сборной Беларуси Виталия Кутузова, который нынче проживает в Италии, но сохранил белорусский паспорт и прописку в Минске.

Нынешний глава АБФФ Сергей Румас, являющийся премьер-министром Беларуси, руководит федерацией с апреля 2012 года. Он уже заявил, что не будет выдвигаться на выборах председателя АБФФ, которые назначены на 27 марта.