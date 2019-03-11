В Минске парень решил перейти дорогу, несмотря на ограждение, и попал под машину

На столичной улице Толстого пешеход попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ Минска

Наезд произошел 11 марта, около 22.30. Водитель Mercedes двигался со стороны улицы Могилевской в направлении улицы Вокзальной и совершил наезд на 20-летнего парня, который пересекал дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

— По предварительной информации, парень перелез через ограждение, установленное для недопущения выхода пешеходов на проезжую часть дороги, — отметила представитель ГАИ Октябрьского района Виктория Царук.