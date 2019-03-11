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В Минске не хватает 18 тысяч работников. Топ самых дефицитных профессий

12.03.2019 11:48 — Разное | Tut.by  
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В Минске не хватает почти 18 тысяч работников, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Большинство вакансий — 63% — по рабочим специальностям. В число самых дефицитных работников по-прежнему входят инженеры, медсестры, врачи, повара и строители.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Среди рабочих больше всего вакансий на начало марта было для поваров (526), продавцов (488), уборщиков помещений (472), водителей автомобилей (435), контролеров-кассиров (281), подсобных рабочих (255), грузчиков (199), рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (195), санитарок (181).

В Минске не хватает также строителей: арматурщиков — 512, плотников-бетонщиков — 426, монтажников — 366, каменщиков — 360, штукатуров — 203.

Ранее в Беларуси приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители.

Среди специалистов в дефиците инженеры (693), медсестер (644), врачей-специалистов (521), директоров (207), фельдшеров (171), воспитателей (133), фармацевтов (127), менеджеров (111), бухгалтеров (100).

Ранее в Минздраве отмечали, что выезд медиков на заработки «вызывает серьезную тревогу».

Средний размер пособия по безработице в Минске на февраля составил 23,72 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске не хватает почти 18 тысяч работников. Большинство вакансий - 63% - по рабочим специальностям.
 
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