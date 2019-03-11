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Путин не ответит на письмо сына отравленной "Новичком" британки
Владимир Путин не будет отвечать на письмо, направленное ему сыном гражданки Великобритании Дон Стерджесс, погибшей, по версии британской полиции, от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».
На вопрос журналистов, не собирается ли Путин лично ответить на письмо британца, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Это совсем не обязательно». Он подчеркнул, что человеком, имеющим все полномочия говорить от имени Российской Федерации, является чрезвычайный и полномочный посол в Великобритании, назначенный указом Путина.
2 марта 20-летний Эван Хоуп, живущий в британском городе Эймсбери, направил письмо президенту России с просьбой добиться справедливости в деле о гибели его 44-летней матери – в том числе позволить допросить подозреваемых.
«Британская полиция полагает, что к смерти моей мамы причастны по меньшей мере двое граждан России, которые находятся под защитой вашего государства, – говорилось в письме. – Я обращаюсь к вам с просьбой дать возможность нашим офицерам допросить их по поводу этого убийства. Моя мать заслуживает справедливости».
30 июня 2018 года в городе Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина в бессознательном состоянии. Пострадавшие были доставлены в больницу, где женщина умерла.
Как установило следствие, 44-летняя Дон Стерджесс получила смертельное отравление после того, как распылила из флакона из-под духов, найденного на улице, жидкость себе на запястье.
Следователи утверждают, что флакон, содержавший в себе смертельно опасное вещество «Новичок», был выброшен в располагающемся неподалёку городе Солсбери, где тем же «Новичком» в марте прошлого года были отравлены экс-полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Британские власти обвиняют Москву в причастности к отравлению Скрипалей. Полиция страны заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам – Александру Петрову и Руслану Боширову, которые, как утверждается, являются агентами российской разведки и непосредственными исполнителями преступления.
По версии следователей, они прибыли в Великобританию по фальшивым документам и нанесли яд на дверную ручку дома Сергея Скрипаля, после чего просто выкинули контейнер с веществом в помойку.
Осенью прошлого года Владимир Путин заявил, что «Боширов» и «Петров» – гражданские лица, не имеющие к отравлению Скрипалей никакого отношения.
В тот же день оба подозреваемых дали интервью телеканалу Russia Today, в котором отрицали все обвинения и заявили, что ездили в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на «Солсберецкий собор, знаменитый своим шпилем». С тех пор они ни разу не выходили на связь.
Позже журналисты установили настоящие имена Боширова и Петрова: как утверждается в расследовании Bellingcat, на самом деле их зовут Анатолий Чепига и Александр Мишкин и они действительно сотрудники российской военной разведки.
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Владимир Путин не будет отвечать на письмо, направленное ему сыном гражданки Великобритании Дон Стерджесс, погибшей, по версии британской полиции, от отравления...
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