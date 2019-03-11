







На вопрос журналистов, не собирается ли Путин лично ответить на письмо британца, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Это совсем не обязательно». Он подчеркнул, что человеком, имеющим все полномочия говорить от имени Российской Федерации, является чрезвычайный и полномочный посол в Великобритании, назначенный указом Путина.





2 марта 20-летний Эван Хоуп, живущий в британском городе Эймсбери, направил письмо президенту России с просьбой добиться справедливости в деле о гибели его 44-летней матери – в том числе позволить допросить подозреваемых.





«Британская полиция полагает, что к смерти моей мамы причастны по меньшей мере двое граждан России, которые находятся под защитой вашего государства, – говорилось в письме. – Я обращаюсь к вам с просьбой дать возможность нашим офицерам допросить их по поводу этого убийства. Моя мать заслуживает справедливости».









30 июня 2018 года в городе Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина в бессознательном состоянии. Пострадавшие были доставлены в больницу, где женщина умерла.





Как установило следствие, 44-летняя Дон Стерджесс получила смертельное отравление после того, как распылила из флакона из-под духов, найденного на улице, жидкость себе на запястье.





Следователи утверждают, что флакон, содержавший в себе смертельно опасное вещество «Новичок», был выброшен в располагающемся неподалёку городе Солсбери, где тем же «Новичком» в марте прошлого года были отравлены экс-полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.





Британские власти обвиняют Москву в причастности к отравлению Скрипалей. Полиция страны заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам – Александру Петрову и Руслану Боширову, которые, как утверждается, являются агентами российской разведки и непосредственными исполнителями преступления.





По версии следователей, они прибыли в Великобританию по фальшивым документам и нанесли яд на дверную ручку дома Сергея Скрипаля, после чего просто выкинули контейнер с веществом в помойку.









Осенью прошлого года Владимир Путин заявил, что «Боширов» и «Петров» – гражданские лица, не имеющие к отравлению Скрипалей никакого отношения.





В тот же день оба подозреваемых дали интервью телеканалу Russia Today, в котором отрицали все обвинения и заявили, что ездили в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на «Солсберецкий собор, знаменитый своим шпилем». С тех пор они ни разу не выходили на связь.





Позже журналисты установили настоящие имена Боширова и Петрова: как утверждается в расследовании Bellingcat, на самом деле их зовут Анатолий Чепига и Александр Мишкин и они действительно сотрудники российской военной разведки.​