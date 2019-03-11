Эксперты: экономика подталкивает Лукашенко к проведению выборов уже в этом году









Эксперты не исключают такого варианта из-за многочисленных экономических причин.





Свежее сообщение Белстата: годовая инфляция в феврале ускорилась до 6,2% (месяцем ранее она составляла 5,8%). Больше всего в годовом выражении выросли цены на услуги и непродовольственные товары.





в Беларуси случилась рекордная месячная инфляцию за последние три года . То есть





Лидия Ермошина спрогнозировала, что «какая-то из кампаний (парламентская или президентская – С.) будет в этом году, следующая — в 2020 году». И назвала удобную дату для одной из кампаний — 1 декабря этого года. Несколько недель назад председатель Центризбиркомаспрогнозировала, что «какая-то из кампаний (парламентская или президентская – С.) будет в этом году, следующая — в 2020 году». И





При этом пик нефтегазовых переговоров с Москвой, как это уже часто бывало, придется, скорее всего, на конец этого года, пишут naviny.by. Академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова сказала ресурсу:





– Экономические факторы будут влиять на время проведения избирательной кампании. Нефтегазовые вопросы не решаются, перспективы неопределенные, и в связи с этим в будущем возможны неприятные сюрпризы. Поэтому на этом фоне логичнее не откладывать выборы, которые важнее, то есть президентские выборы.





Руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман считает:





– В 2019 году с высокой вероятностью пройдут президентские выборы. Ведь если первыми состоятся парламентские выборы, то по факту у нас будет две президентские кампании. Все участники парламентских выборов в этом случае будут использовать первую кампанию, чтобы готовиться к главной.