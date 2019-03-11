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Эксперты: экономика подталкивает Лукашенко к проведению выборов уже в этом году

12.03.2019 11:38 — Разное | Партизан  
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Предыдущие выборы прошли в октябре 2015-го, но новая президентская кампания может начаться уже через четыре года, а не через пять.



Эксперты не исключают такого варианта из-за многочисленных экономических причин.

Свежее сообщение Белстата: годовая инфляция в феврале ускорилась до 6,2% (месяцем ранее она составляла 5,8%). Больше всего в годовом выражении выросли цены на услуги и непродовольственные товары.


Несколько недель назад председатель Центризбиркома Лидия Ермошина спрогнозировала, что «какая-то из кампаний (парламентская или президентская – С.) будет в этом году, следующая — в 2020 году». И назвала удобную дату для одной из кампаний — 1 декабря этого года.

При этом пик нефтегазовых переговоров с Москвой, как это уже часто бывало, придется, скорее всего, на конец этого года, пишут naviny.by. Академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова сказала ресурсу:

– Экономические факторы будут влиять на время проведения избирательной кампании. Нефтегазовые вопросы не решаются, перспективы неопределенные, и в связи с этим в будущем возможны неприятные сюрпризы. Поэтому на этом фоне логичнее не откладывать выборы, которые важнее, то есть президентские выборы.

Руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман считает:

В 2019 году с высокой вероятностью пройдут президентские выборы. Ведь если первыми состоятся парламентские выборы, то по факту у нас будет две президентские кампании. Все участники парламентских выборов в этом случае будут использовать первую кампанию, чтобы готовиться к главной.

 
 
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Предыдущие выборы прошли в октябре 2015-го, но новая президентская кампания может начаться уже через четыре года, а не через пять.
 
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