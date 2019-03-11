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Золотые огурцы
Огурцы в Беларуси подскочили до 12 рублей за кг и выше. За такие деньги можно купить кило хорошей свинины на Комаровке.
Ценник на огурцы в магазине Maxima в Вильнюсе. В пересчете на рубли — 3,84 рубля
Любопытно, что в соседних странах огурцы почему-то стоят как минимум в 2-4 раза дешевле!
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Огурцы в Беларуси подскочили до 12 рублей за кг и выше. За такие деньги можно купить кило хорошей свинины на Комаровке.
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