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Золотые огурцы

12.03.2019 11:20 — Разное | Партизан  
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Огурцы в Беларуси подскочили до 12 рублей за кг и выше. За такие деньги можно купить кило хорошей свинины на Комаровке.
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Ценник на огурцы в магазине Maxima в Вильнюсе. В пересчете на рубли — 3,84 рубля

Любопытно, что в соседних странах огурцы почему-то стоят как минимум в 2-4 раза дешевле! 
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фото: tut.by







 
 
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Огурцы в Беларуси подскочили до 12 рублей за кг и выше. За такие деньги можно купить кило хорошей свинины на Комаровке.
 
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