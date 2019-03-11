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В Слуцке водитель не смог скрыть перегар от ГАИ. Но ему повезло
В воскресенье, 10 марта, около 14 часов на стоянке по улице Ленина, 313 сотрудники ГАИ остановили легковушку.
Об этом случае «
Водитель вышел на улицу. В ходе проверки документов выяснилось, что у автовладельца нет техосмотра. При этом его дети, которые сидели в машине, были не пристёгнуты. Гаишники пригласили водителя присесть в салон служебного авто для составления протокола.
«На улице шёл дождь, был сильный ветер. Я пригласил мужчину сесть в салон и закрыть дверь. Он сел сзади, но дверь не закрыл. Как я потом понял, таким образом он пытался скрыть запах алкоголя. Мужчина одну ногу поставил в салон, вторую оставил на улице, а лицо отворачивал в сторону…
Подул ветер, и я услышал запах спиртного. Получается, так он хотел скрыть запах перегара, а получилось всё наоборот. Хотя при разговоре на улице запаха слышно не было. Выяснилось, что в выдыхаемых парах у мужчины было 0,23 промилле алкоголя. А он ведь ехал с детьми!
Объясняя своими словами, порог трезвости — до 0,3 промилле, всё, что свыше, — состояние алкогольного опьянения", — рассказал Дмитрий Семибратов.
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В воскресенье, 10 марта, около 14 часов на стоянке по улице Ленина, 313 сотрудники ГАИ остановили легковушку.
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