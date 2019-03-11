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«Эссе на три страницы - 100 рублей». Этому студенту 22, и он пишет курсовые на заказ

12.03.2019 12:10 — Разное | Tut.by  
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Бесконечные рефераты, курсовые и эссе — от этого не избавлены даже студенты технических специальностей. Только вот времени (и энтузиазма, чего уж тут) на написание работ часто не хватает. Некоторые заказывают курсовые: заплатил — и все готово, никакого напряга. Мы поговорили с Антоном (имя изменено), который делает студенческие работы, и узнали, сколько можно заработать на ленивых подростках и сложно ли самостоятельно писать курсовую.


Фото: burst.shopify.com

Антону 22 года. Сначала он изучал экономику в колледже, после этого получил высшее образование по смежной специальности. Затем заинтересовался другой гуманитарной сферой и поступил в престижный вуз Москвы. Правда, пару недель назад бросил его. Говорит, «стало неинтересно». Сейчас парень решил заняться программированием и data science (наукой о данных).

«Ну че, ребят, покупайте»

— Во время учебы ты сам писал себе работы?

— Очевидно, что сам. Вообще, вся эта история с работами на заказ началась с колледжа: там нам надо было сделать одну сложную комплексную работу. Это была не классическая универская курсовая, а именно большая работа с числами — грубо говоря, надо было просчитать всю бухгалтерию предприятия за месяц.

Все считали на листиках, потому что так сказал препод. Но это метод немножечко тупой: если есть Excel, зачем считать на листике? Логично. А задание у всех было одинаковое — только поправочный коэффициент немного разный. Если задать его как переменную, получится универсальная работа! Я и сказал: «Ну че, ребят, покупайте, я не против».

Так получилось, что я тогда, в 2014 году, заработал достаточно денег. Достаточно настолько, чтобы понять: смысла идти работать особого нет.

— То есть с одной своей группы можно было «состричь» на целую зарплату?

— Это было больше, чем зарплата. Смотри: я брал с человека где-то 50 долларов. У меня было две параллельных группы с заказами на 16 человек. Такого счастья у меня, конечно, больше не было. Сейчас это больше мелкое такое хобби.

— Откуда о тебе узнают люди?

— Вообще, недавно появился паблос, но это так — больше по приколу. Обычно это все какой-то общественный движняк: есть какой-то знакомый, у него — еще один знакомый… Он заказывает работу и себе, и своему знакомому — и пошло-поехало. А человеку, который меня посоветовал, могу еще и скидку сделать. Ну, выходит в месяц рублей 400 иногда.

«Самому можно не писать: в моей базе уже 300 работ»

— В Москве я поступил на специальность, которая звучала интересно, но там было сплошное бла-бла-бла: критическая теория, постмодернизм, марксизм… Сейчас вот я ее кинул: скучно. Все-таки я больше люблю работать с данными. Сижу дома и учусь программированию, почти ничего не трачу. Хватает «подушки безопасности», которую скопил за пару месяцев.

— А «постоянники» есть?

— Человек десять: они раз в полгода заказывают. Этого в принципе хватает. Иногда, если получается, вкидываю деньги в рекламу в соцсетях. Тоже кто-то приходит.

Самому можно уже не писать — работ 300 в моей базе точно есть. Из них можно собирать какие-то новые.


Александра Квиткевич, TUT.BY

— На какие темы ты пишешь? Может ли получиться такое, что у тебя закажут работу на тему, в которой ты вообще не шаришь?

— Есть фирмы, которые профессионально этим занимаются. У них работают разные преподаватели — они, грубо говоря, «на ставке». Эти люди могут написать работу за день-два, просто потому что у них есть нужный материал. Они им, по сути, делятся: к примеру, преподавателю отдают половину стоимости, он быстро клепает работу — и все. В моем случае все немножечко иначе.

Я пишу работы для гуманитариев, кроме филологических, лингвистических и правовых дисциплин. Остается еще много чего: пиар, логистика, журналистика, философия, история, маркетинг, экономика, социология… Спектр получается достаточно широкий.

Разбираться в этих сферах очень просто. Там все достаточно шаблонно, инструменты используются одни и те же. Плюс в нашей стране суть курсовых вовсе не в науке. Вот в Москве иная ситуация, но там и цены, простите, другие совсем. Эссе на три страницы там на наши деньги — это 100 рублей.

— В чем тогда суть наших курсовых?

— Это даже не компиляция других курсовых, а переписывание работ. Преподавателю важно, чтобы в тексте были определенные ключевые слова. Котлер какой-нибудь, например. Если в работе эта фамилия есть — преподаватель даже не смотрит на содержание. Похоже на то, что надо? Похоже. Вроде какие-то основные моменты есть — ну и хорошо. Какие-то новые студенческие идеи ему не надо — еще разбираться в этом всем… Зачем? У него еще таких же студентов еще человек десять стоит в очереди. А еще и отдохнуть немного хочется.


Фото: Reuters

Вот и получается, что курсовая — это не научная работа, а какой-то документ. По сути, нас учат делопроизводству: как правильно оформить, как правильно найти данные, какие должны быть отступы… Обращают внимание именно на это. Все остальное на самом-то деле по барабану.

— Неужели не было таких ситуаций, когда заказанная работа реально заставила поднапрячься? Типа «блин, что за тема-то такая?!»

— Честно? Не бывает такого. Например, в Москве я писал только для своей группы. Но в теме, которую мы учили, я разбираюсь хорошо, ничего сложного в этом не было. А в белорусских университетах есть списки тем, которые достаточно шаблонные, и студенты выбирают из них. Дальше варианта два: или тема общая и по ней много инфы, или она чуток уже — и нужно копать отдельно. В первом случае просто наливаем воды, во втором — сначала наливаем общей воды, потом пару страниц информации по теме — и все, готово. Практическую часть можно взять из российских работ и поменять цифры и название предприятия. Если предприятие большое, то по нему уже есть работы в интернете, а по мелким — можно стащить, и никто даже не поймет. (Смеется). Для этого, например, берешь пример из зарубежной работы, загоняешь ее в «гугл переводчик», заменяешь пару слов, чтобы было читаемо.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В случае с рефератом еще проще — берется иностранная научная статья, прогоняется через «гугл переводчик», вносятся правки — и вы прекрасны. Да и придраться не выйдет — текст оригинален на 100%.

Написать курсач у меня занимает часов пять. Это если он нулевой — то есть у меня по нему вообще ничего нет. Если что-то есть — уже часа три. Диплом уже больше — дня три, наверное.

«Две недели — и пошел работать»

— Как ты формируешь цену на работу? Если что-то пишешь с нуля, а другое — на основе уже готового.

— Зачем мне говорить про наработки? Я бы тогда продавал работы по 30 рублей. Каждый должен думать, что его работа уникальна. Я и так беру чуть меньше рынка, чтобы люди у меня заказывали — есть-то все-таки хочется.

Я смотрю сначала на вид и тему работы — если это действительно что-то уникальное, то возьму чуть больше. Если это типовая работа — ну, рублей 70. Если это постоянные клиенты, то можно немного скинуть, как я уже говорил.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Совесть не мучает, что забираешь у студентов единственную возможность «пошевелиться»? Или ты считаешь, что освобождаешь их время для дел поважнее?

— Здесь все немножко сложнее. Есть несколько типажей студентов. Первый — это девочка-заочница. Она обычно занимается ногтями, волосами, еще чем-то — в декрете, например. То есть у человека просто нет времени, а корочка нужна. Зачем эта корочка — уже другой вопрос, но все оправдано: человек сам зарабатывает деньги и оплачивает свои работы. Другие два типажа — это студенты на дневном, которым просто лень учиться. Ну, или они не очень умные. Один из них работает (например, интернет прокладывает людям), второй — нет. И вот если первому учеба неинтересна, но он сам зарабатывает деньги — ничего против не имею, пусть заказывает. Второй же — это просто ленивый студент, который не делает ничего, а просто играет в дотку. В таком случае лучше бы ему написать работу самому, чтобы хоть минимально научиться работать. Встает вопрос, зачем этот диплом ему вообще нужен.

— Ну, а девочке-заочнице и парню с интернетом зачем?

— А если они хотят занимать руководящие должности в будущем? Ведь для этого чаще всего нужен диплом. Кстати, есть еще четвертый типаж — девочки, которым нравятся умные мальчики. То есть, заказывая работу, они пытались познакомиться со мной. Но это, может, всего пару раз было. Иногда вообще люди приходят заказывать работу из Тиндера — у меня там висит ссылка на паблик. И это очень удивительно.

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Теги: знакомства
 
 
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