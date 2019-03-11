В Гомеле грузовик сбил женщину, она умерла в больнице

В Гомеле грузовик на пешеходном переходе сбил женщину, сообщили в ГАИ.

Трагедия произошла 11 марта около 19.30 на улице Междугородней. 45-летний водитель Mercedes-Benz не заметил на нерегулируемом пешеходном переходе 67-летнюю местную жительницу — и совершил наезд.

Женщину доставили в больницу, там от полученных травм она умерла.