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В Гомеле грузовик сбил женщину, она умерла в больнице

12.03.2019 12:09 — Разное | Tut.by  
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В Гомеле грузовик на пешеходном переходе сбил женщину, сообщили в ГАИ.

Трагедия произошла 11 марта около 19.30 на улице Междугородней. 45-летний водитель Mercedes-Benz не заметил на нерегулируемом пешеходном переходе 67-летнюю местную жительницу — и совершил наезд.

Женщину доставили в больницу, там от полученных травм она умерла.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле грузовик на пешеходном переходе сбил женщину. Подробности сообщили в УГАИ МВД Беларуси.
 
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