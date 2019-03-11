Президент: необходима эффективная деятельность по обеспечению информационной безопасности Беларуси





Концепция информационной безопасности вынесена на обсуждение Совета безопасности Беларуси. Документ разрабатывался в плановом порядке по поручению главы государства Александра Лукашенко с учетом особенностей и непростых тенденций современной обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что в разработке проекта концепции приняли участие в том числе представители научной сферы, специалисты в конкретных сферах, государственные служащие.

«Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности. Она должна опираться на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач», — заявил Президент.

В числе обозначенных практических мер и аспектов, связанных с обеспечением информационной безопасности, Александр Лукашенко считает необходимым более внимательно подходить к защите главных конституционных основ общества, прежде всего связанных с государственным суверенитетом. «Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности. Всему этому следует противопоставить принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений и здорового образа жизни», — сказал глава государства.

В целом Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время информационная сфера приобретает ключевое значение для любого государства и каждого человека. Повышаются всесторонние интересы людей, возрастает значение коммуникационных технологий. Беларусь динамично продвигается в формировании информационного общества, о чем свидетельствуют мировые рейтинги, в которых страна находится на высоких позициях.

«В стране неуклонно увеличивается количество электронных ресурсов и коммуникаций. В ближайшие десятилетия большинство отраслей будут переориентированы на новые цифровые экономические модели. Государство, безусловно, заинтересовано в том, чтобы люди получали максимально полную и достоверную информацию. Имели возможность защитить свои личные права в медиапространстве и в целом повышали комфортность жизни за счет новейших достижений», — заявил белорусский лидер.

Наряду с этим Беларусь, как и все страны, не может игнорировать принципиально новые риски, связанные с информатизацией. «Причем нарастание в мире конфликтности и отсутствие в данной сфере четких правил поведения превращают эти риски в реальные угрозы конституционным основам и всестороннему развитию любого государства», — заметил глава государства.

По словам Президента, вызывает беспокойство наращивание деструктивных воздействий на общество, манипулирование массовым сознанием, распространение недостоверной информации. «Именно с них начинаются социальные катаклизмы современности. В результате страдают миллионы людей, меняется политическая карта мира. Отодвигаются на второй план общепринятые нормы морали и нравственности. Жизнедеятельность любого государства становится все более уязвимой от компьютерных инцидентов», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он констатировал, что важное значение для устойчивого развития страны имеет безопасное функционирование сетевой инфраструктуры. «Мы не рекламируем широко нашу деятельность по обеспечению так называемой кибербезопасности. Однако она проводится далеко не первый год и органично интегрирована в соответствующие международные службы. Вместе с тем Беларусь не ограждена от кибератак и киберпреступности», — добавил глава государства.

Президент также призвал к активным действиям каждого на своем участке ответственности, подчеркнув, что большая часть недоработок по тем или иным направлениям обусловлены ленью, бездействием и отсутствием дисциплины. «Спрос будет соответствующий. Не хочу в очередной раз кого-то пугать, угрожать кому-то и так далее, — отметил Александр Лукашенко. — А то мы здоровый образ жизни, как и все другие мероприятия, запустили на уровень Президента. Если Президент боковым каким-то зрением не увидел проблемы, она решаться не будет. Все чего-то ждут, каких-то указаний. Указания розданы. Начинайте работать. От средств массовой информации до этого самого здорового образа жизни».

Кроме того, глава государства акцентировал внимание на состоянии дел в экономике. «Будет экономика — будет все: и безопасность, и кибербезопасность, и в СМИ будет безопасность. Если не будет экономики, никакая информационная безопасность, концепции, законы, драконовские методы, палочная дисциплина не помогут. В каком случае не будет у нас экономики, мы тоже знаем. И это, к сожалению, тоже завязано на дисциплину и исполнительность», — подчеркнул белорусский лидер.-0-

Лукашенко считает необходимым расширить сферу влияния отечественных СМИ «То, чего нам страшно не хватает, нужно расширить сферу влияния отечественных средств массовой информации и не бояться использовать новые формы работы в медиапространстве», — отметил Александр Лукашенко.