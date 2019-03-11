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О будущем косметологии
12.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Косметология постоянно развивается, появляются новые методики, приходящие на смену старым. Что ждёт нас в скором времени? Какие изменения придут на смену привычным методам омоложения организма? Методики, используемые десять лет назад, сегодня морально устарели.
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Косметология постоянно развивается, появляются новые методики, приходящие на смену старым. Что ждёт нас в скором времени? Какие изменения придут на смену...
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