Деревня призраков в Англии

Жители английской деревушки Плакли утверждают о существовании аж 12 призраков в их деревне. Плаклийцы рассказывают, что все призраки когда-то проживали в этой деревушке, но умерли или погибли уже давно.

Скептики же уверены, что населению деревни просто льстит внимание туристов, постоянно съезжающихся поглазеть на привидения. Однако же когда в 2011 году в деревню приехала группа исследователей, то случилось нечто необъяснимое.

На Плакли обрушились полчища мух, и это при почти нулевой температуре в начале зимы. Исследователям пришлось вернуться ни с чем.