10 особенностей, которые делают Марс схожим с Землей

Земля и Марс имеют немало общего. У них похожий рельеф, хотя Марсу не хватает значительного количества воды, кислорода и атмосферного давления, необходимого для поддержания таких форм жизни, которые мы знаем. По сравнению с нашей планетой, масса Марса меньше, как и его размер — он составляет половину земного и в два раза больше размера Луны. Хотя мы можем рассматривать Марс как пустыню, его особенности, похожие на те, которые есть у Земли, делают его более похожим на нашу планету, чем мы думаем. Это интересное сходство является причиной, по которой многие ученые считают, что в один прекрасный день мы могли бы колонизировать Красную планету.

10. На Марсе есть четыре времени года

Как и на Земле, на Марсе есть четыре времени года. В отличие от Земли, где каждый сезон длится три месяца, продолжительность марсианских сезонов зависит от полушария. Чтобы было ясно, в марсианском году 668,59 солов (марсианские солнечные дни), что равно примерно 687 земным дням, то есть год почти в два раза длиннее земного года. В северном полушарии Красной планеты весна длится семь земных месяцев, лето — шесть земных месяцев, осень- 5,3 земных месяца, а зима-чуть более четырех земных месяцев.



