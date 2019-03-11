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10 особенностей, которые делают Марс схожим с Землей
12.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Земля и Марс имеют немало общего. У них похожий рельеф, хотя Марсу не хватает значительного количества воды, кислорода и атмосферного давления, необходимого для поддержания таких форм жизни, которые мы знаем. По сравнению с нашей планетой, масса Марса меньше, как и его размер — он составляет половину земного и в два раза больше размера Луны. Хотя мы можем рассматривать Марс как пустыню, его особенности, похожие на те, которые есть у Земли, делают его более похожим на нашу планету, чем мы думаем. Это интересное сходство является причиной, по которой многие ученые считают, что в один прекрасный день мы могли бы колонизировать Красную планету.
10. На Марсе есть четыре времени года
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Земля и Марс имеют немало общего. У них похожий рельеф, хотя Марсу не хватает значительного количества воды, кислорода и атмосферного давления, необходимого для...
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