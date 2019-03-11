ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 особенностей, которые делают Марс схожим с Землей

12.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Земля и Марс имеют немало общего. У них похожий рельеф, хотя Марсу не хватает значительного количества воды, кислорода и атмосферного давления, необходимого для поддержания таких форм жизни, которые мы знаем. По сравнению с нашей планетой, масса Марса меньше, как и его размер — он составляет половину земного и в два раза больше размера Луны. Хотя мы можем рассматривать Марс как пустыню, его особенности, похожие на те, которые есть у Земли, делают его более похожим на нашу планету, чем мы думаем. Это интересное сходство является причиной, по которой многие ученые считают, что в один прекрасный день мы могли бы колонизировать Красную планету.

10. На Марсе есть четыре времени года
Как и на Земле, на Марсе есть четыре времени года. В отличие от Земли, где каждый сезон длится три месяца, продолжительность марсианских сезонов зависит от полушария. Чтобы было ясно, в марсианском году 668,59 солов (марсианские солнечные дни), что равно примерно 687 земным дням, то есть год почти в два раза длиннее земного года. В северном полушарии Красной планеты весна длится семь земных месяцев, лето — шесть земных месяцев, осень- 5,3 земных месяца, а зима-чуть более четырех земных месяцев.


 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Земля и Марс имеют немало общего. У них похожий рельеф, хотя Марсу не хватает значительного количества воды, кислорода и атмосферного давления, необходимого для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Широкого весеннего разлива рек в Беларуси не ожидается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика