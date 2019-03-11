Анорексия у девочек: памятка родителям

Все больше семей сталкиваются с такой сложностью, как анорексия у ребенка. Сегодня это состояние уже перестало быть неизвестным и непобедимым. При выявлении признаков болезни стоит обратиться к специалисту. Тем не менее существует ряд указаний, которые следует учесть родителям в момент лечения.

Каким бы продуктивным не оказалось лечение. Родные оказывают на процесс выздоровления огромное влияние. Чаще всего лечение затягивается именно из-за неправильных действий родных.





Ошибка №1 – Заставлять ребенка больше есть

Любое принуждение ведет к сопротивлению и противостоянию. Спросите у психолога, как стоит разговаривать с ребенком. Если же девочка сама задает вам вопрос, скажите, что ее сложности не связаны с едой. Поддержите ребенка, сказав, что вы видите ее старания, и вы думаете, как ей помочь.