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Что есть на ужин, чтобы обеспечить себе хороший сон

12.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Запах лаванды, тишина и покой, медитация – существует, пожалуй, бесконечное количество методик, обещающих лёгкое погружение в сон и полноценный ночной отдых. Примерно треть населения планеты хватается за эти советы в попытке побороть бессонницу. Если же верить эксперту по сну Сэмми Марго, сон будет к нам намного более благосклонен, стоит лишь правильно поужинать.

Автор книги о хорошем сне, Марго поделилась с нами своими знаниями о том, какая пища поможет нам заснуть, а какая, напротив, будет этому препятствовать. Как ни странно, для ужина неплохо подходят продукты, которые у многих ассоциируются скорее с завтраком.

Итак, пять продуктов, которые предпочтительно есть на ужин:

Бананы
Хотя обычно их рассматривают как продукт, вызывающий всплеск энергии, бананы богаты расслабляющим мышцы магнием, а также содержат «гормон счастья» серотонин и «гормон сна» мелатонин.

Миндаль
Являющийся великолепным источником полезных жиров, миндаль также богат триптофаном и магнием, которые способствуют естественному снятию мышечного и нервного напряжения, а также стабилизируют сердечный ритм.

Мёд
Всего лишь одной чайной ложки мёда достаточно для стимуляции выработки мелатонина и остановки производства орексина, поддерживающего в нас бодрость.

 
 
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Запах лаванды, тишина и покой, медитация – существует, пожалуй, бесконечное количество методик, обещающих лёгкое погружение в сон и полноценный ночной отдых....
 
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