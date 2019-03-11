Туркменистан намерен судиться в Швеции с Беларусью по поводу недостроенного калийного комбината





Государственный концерн «Туркменхимия» вышел с иском в Арбитражный институт при Торговой палате города Стокгольм (Швеция) по поводу ненадлежащего исполнения ОАО «Белгорхимпром» контракта на строительство Гарлыкского ГОКа.

Об этом сообщается на туркменском сайте gundogar-news.com .

Отмечается также, что госконцерн «Туркменхимия» предъявил арбитражу все факты неисполнения «Белгорхимпромом» контрактных обязательств по строительству ГОКа в Гарлыке и потребовала возмещения ущерба. Размер ущерба в публикации не приводится.

В арбитраже также будет рассмотрен вопрос о будущем техники «Белгорхимпрома», которая удерживается туркменской стороной.

При этом в Туркменистане подчеркивают, что предпринимали попытку разрешить спор мирным (несудебным) способом путем заключения двустороннего соглашения о расторжении контракта. Но такая инициатива была «по сути проигнорирована и саботирована белорусской стороной (по разным надуманным причинам) в части необходимой процедуры инвентаризации», сказано в сообщении.

Соглашение о строительстве Белгорхимпромом Гарлыкского ГОКа было подписано в 2009 г. Генподрядчиком проекта строительства Гарлыкского ГОК являлось ОАО «Белгорхимпром». Общая стоимость проекта была оценена в 1 млрд долл. Проектная мощность комбината должна составить 1,4 млн т удобрений.

Первоначально комбинат планировали сдать в 2015 г, акт приемки был подписан в 2017 г, с условием, что белорусская сторона еще продолжит работы. Тем не менее, «Белгорхимпром» не завершил в полном объеме поставку оборудования, горно-капитальные, строительные и электротехнические работы и обустройство объектов околоствольного двора, не наладил работу скипового подъемного механизма на проектных показателях, не были закончены и работы по вентиляции и аспирации и другие, отмечается в сообщении.

«Несмотря на письменные заверения с белорусской стороны о скором завершении (в течение 3−4 месяцев) остаточных обязательств по контракту, комплекс до сих пор не соответствует условиям контракта. Заявленная подрядчиком мощность производства продукции в первый год 350 тысяч тонн не достигнута даже на 5%, и туркменская сторона несет значительные убытки», говорится в сообщении.