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Туркменистан намерен судиться в Швеции с Беларусью по поводу недостроенного калийного комбината
12.03.2019 11:50 — Разное | Ежедневник
Государственный концерн «Туркменхимия» вышел с иском в Арбитражный институт при Торговой палате города Стокгольм (Швеция) по поводу ненадлежащего исполнения ОАО «Белгорхимпром» контракта на строительство Гарлыкского ГОКа.
Об этом сообщается на туркменском сайте
Отмечается также, что госконцерн «Туркменхимия» предъявил арбитражу все факты неисполнения «Белгорхимпромом» контрактных обязательств по строительству ГОКа в Гарлыке и потребовала возмещения ущерба. Размер ущерба в публикации не приводится.
В арбитраже также будет рассмотрен вопрос о будущем техники «Белгорхимпрома», которая удерживается туркменской стороной.
При этом в Туркменистане подчеркивают, что предпринимали попытку разрешить спор мирным (несудебным) способом путем заключения двустороннего соглашения о расторжении контракта. Но такая инициатива была «по сути проигнорирована и саботирована белорусской стороной (по разным надуманным причинам) в части необходимой процедуры инвентаризации», сказано в сообщении.
Соглашение о строительстве Белгорхимпромом Гарлыкского ГОКа было подписано в 2009 г. Генподрядчиком проекта строительства Гарлыкского ГОК являлось ОАО «Белгорхимпром». Общая стоимость проекта была оценена в 1 млрд долл. Проектная мощность комбината должна составить 1,4 млн т удобрений.
Первоначально комбинат планировали сдать в 2015 г, акт приемки был подписан в 2017 г, с условием, что белорусская сторона еще продолжит работы. Тем не менее, «Белгорхимпром» не завершил в полном объеме поставку оборудования, горно-капитальные, строительные и электротехнические работы и обустройство объектов околоствольного двора, не наладил работу скипового подъемного механизма на проектных показателях, не были закончены и работы по вентиляции и аспирации и другие, отмечается в сообщении.
«Несмотря на письменные заверения с белорусской стороны о скором завершении (в течение 3−4 месяцев) остаточных обязательств по контракту, комплекс до сих пор не соответствует условиям контракта. Заявленная подрядчиком мощность производства продукции в первый год 350 тысяч тонн не достигнута даже на 5%, и туркменская сторона несет значительные убытки», говорится в сообщении.
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Государственный концерн «Туркменхимия» вышел с иском в Арбитражный институт при Торговой палате города Стокгольм (Швеция) по поводу ненадлежащего исполнения ОАО...
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