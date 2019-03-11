«Мы исполним эти незаконные требования». Босс брестского «Динамо» заверил, что команду допустят к сезону

Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев обратился к болельщикам накануне нового сезона. Он пообещал, что клуб постарается сделать этот год ярким и уладит конфликт с гродненским «Неманом» и федерацией футбола, чтобы команду допустили к выступлению в чемпионате Беларуси.

— Для вас не секрет, что весь последний год у нас идет спор даже не столько с клубом «Неман», сколько с федерацией футбола по вопросу перехода в «Динамо-Брест» Павла Савицкого. Федерация заставляет нас заплатить за этого игрока, угрожая не допустить клуб к участию в чемпионате страны 2019 года, бессрочно запретив регистрировать новых футболистов. Многие регулярно следили за этим спором. И в ближайшие дни должно все решиться. Я уверен, что город Брест и вся наша область не останутся без футбола. Тем более, в год 1000-летия города.

Для меня в приоритете остается человек, простой болельщик, со своими надеждами. Это самое главное. Мы ни в коем случае не можем себе позволить, чтобы люди остались без надежды и без праздника футбола. Мы будем делать все возможное, чтобы этот сезон в Бресте прошел ярко и доставил вам много позитивных эмоций.

Поэтому я принял решение пойти на диалог с футбольным клубом «Неман». Я, к сожалению, в ближайшие дни не смогу заниматься делами клуба, но я дал команду, чтобы с «Неманом» начался диалог. Мы пойдем с ними на эту сделку, но вместе с тем, остается ряд вопросов к федерации футбола, на которые мы не получили до сих пор ответа. Но как бы там ни было, я уверен, что мы будем заявлены на чемпионат.

Мы исполним эти незаконные требования, с нашей точки зрения. И, таким образом, у «Немана» не будет к нам претензий и у АБФФ не будет оснований не допустить нас к участию в чемпионате.

И мы всем докажем, для чего пришли в наш футбол, а мы пришли надолго, мы пришли с мечтой его развить, поднять на новый уровень, дать людям тот праздник, которого до сих пор было крайне мало, и крайне редко. Мы все постараемся доказать не только с юридической позиции, будучи убежденными, что она выверена и мы правы, но мы постараемся доказать это и на футбольном поле.

Будьте уверены — мы сделаем все, чтобы этот сезон был самым лучшим в истории «Динамо-Брест». Поэтому оставайтесь с нами, поддерживайте клуб. Никто никуда не уходит, никто никого не бросает, оставляет. Мы с вами до конца. Уверен, что и вы с нами до конца. Поэтому приходите на открытие сезона, приходите на стадион. Мы вместе являемся тем динамичным и ярким элементом который должен развиваться, давать пример другим и привлекать людей не только в Беларуси, но и за рубежом, — сказал Александр Зайцев.