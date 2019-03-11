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Как зарабатывает на молоке управление делами президента

12.03.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В топ-20 крупнейших производителей товарного молока в Беларуси по итогам прошлого года вошло всего три частных хозяйства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64232.php

Как зарабатывает на молоке управление делами президента

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Государственный сектор по-прежнему является главным источником этого важнейшего для национальной экономики продукта.

Важное значение имеет структура Управления делами президента Беларуси — «Агрокомбинат «Мачулищи». В первой двадцатке главных молочников страны, составленной «Завтра твоей страны», оказались три предприятия, входящие в состав этого сельскохозяйственного холдинга: третье место у щучинских «Василишек», пятое — у «Александрийского» из Шкловского района и восьмое — у рогачевских «Тихиничей».

Первое и второе места по итогам прошлого года заняли хозяйства самого молочного района страны — Пружанского. Это предприятия «Ружаны-Агро» и «Журавлиное».

Малоритское хозяйство «Савушкино», принадлежащее брестскому бизнесмену Александру Мошенскому, по итогам прошлого года сократило производство молока на 4,4%. Именно в него, как рассказал в ходе недавнего «Большого разговора с президентом» владелец «Савушкина продукта», он вложил 40 млн долларов, прежде чем оно начало «приносить результаты».

«Савушкино» стало одним из двух исключений в списке 20 крупнейших производителей сырого молока в Беларуси. Сократилось производство молока также в «СГЦ «Западный» (Брестский район), «Александрийское» завершило год на таком же уровне как в 2017-м, а остальные лидеры увеличили надои.

Особенно отличились входящие в состав Витебской бройлерной птицефабрики молочно-товарные фермы (17,0%), второе предприятие Александра Мошенского «Савушкина пуща» из Каменецкого района (прирост 12,7%) и молочное подразделение компании Евгения Баскина «Смолевичи Бройлер» (12,0%).

Отметим, что в целом по стране прирост производства молока в 2018 году составил 0,7% (7,035 млн тонн). Лидером среди областей стала Минщина (1,754 млн тонн), вторая — Брестчина с 1,627 млн тонн.

Топ-20 крупнейших производителей молока в Беларуси в 2018 году

Производитель

Район

Объем производства, в тоннах

Темп роста к 2017 г., в %

1

Ружаны-Агро

Пружанский

46 374

103,8

2

Журавлиное

Пружанский

38 382

104,5

3

Василишки

Щучинский

36 033

101,7

4

Парохонское

Пинский

35 813

106,3

5

Александрийское

Шкловский

34 378

100

6

Беловежский

Каменецкий

30 821

103,0

7

Агрокомбинат Снов

Несвижский

29 934

102,0

8

Тихиничи

Рогачевский

26 874

103,7

9

Остромечево

Брестский

26 250

108,0

10

Смолевичи Бройлер

Смолевичский

25 895

112,0

11

Агро-Колядичи

Пружанский

24 634

100,1

12

Витебская бройлерная птицефабрика

Витебский

23 118

117,0

13

Птицефабрика Дружба

Барановичский

22 664

103,8

14

Великосельское-Агро

Пружанский

22 658

109,7

15

СПК имени Деньщикова

Гродненский

21 297

109,6

16

СГЦ Западный

Брестский

20 611

98,3

17

Савушкина пуща

Каменецкий

20 211

112,7

18

Савушкино

Малоритский

20 145

95,6

19

Озерицкий-Агро

Смолевичский

20 087

103,3

20

СХФ Слуцкий сыродельный комбинат

Слуцкий

19 870

107

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

 
 
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  В топ-20 крупнейших производителей товарного молока в Беларуси по итогам прошлого года вошло всего три частных хозяйства. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY ...
 
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