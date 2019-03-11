Как зарабатывает на молоке управление делами президента

В топ-20 крупнейших производителей товарного молока в Беларуси по итогам прошлого года вошло всего три частных хозяйства.



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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Государственный сектор по-прежнему является главным источником этого важнейшего для национальной экономики продукта.

Важное значение имеет структура Управления делами президента Беларуси — «Агрокомбинат «Мачулищи». В первой двадцатке главных молочников страны, составленной «Завтра твоей страны» , оказались три предприятия, входящие в состав этого сельскохозяйственного холдинга: третье место у щучинских «Василишек», пятое — у «Александрийского» из Шкловского района и восьмое — у рогачевских «Тихиничей».

Первое и второе места по итогам прошлого года заняли хозяйства самого молочного района страны — Пружанского. Это предприятия «Ружаны-Агро» и «Журавлиное».

Малоритское хозяйство «Савушкино», принадлежащее брестскому бизнесмену Александру Мошенскому, по итогам прошлого года сократило производство молока на 4,4%. Именно в него, как рассказал в ходе недавнего «Большого разговора с президентом» владелец «Савушкина продукта», он вложил 40 млн долларов, прежде чем оно начало «приносить результаты».

«Савушкино» стало одним из двух исключений в списке 20 крупнейших производителей сырого молока в Беларуси. Сократилось производство молока также в «СГЦ «Западный» (Брестский район), «Александрийское» завершило год на таком же уровне как в 2017-м, а остальные лидеры увеличили надои.

Особенно отличились входящие в состав Витебской бройлерной птицефабрики молочно-товарные фермы (17,0%), второе предприятие Александра Мошенского «Савушкина пуща» из Каменецкого района (прирост 12,7%) и молочное подразделение компании Евгения Баскина «Смолевичи Бройлер» (12,0%).

Отметим, что в целом по стране прирост производства молока в 2018 году составил 0,7% (7,035 млн тонн). Лидером среди областей стала Минщина (1,754 млн тонн), вторая — Брестчина с 1,627 млн тонн.

Топ-20 крупнейших производителей молока в Беларуси в 2018 году № Производитель Район Объем производства, в тоннах Темп роста к 2017 г., в % 1 Ружаны-Агро Пружанский 46 374 103,8 2 Журавлиное Пружанский 38 382 104,5 3 Василишки Щучинский 36 033 101,7 4 Парохонское Пинский 35 813 106,3 5 Александрийское Шкловский 34 378 100 6 Беловежский Каменецкий 30 821 103,0 7 Агрокомбинат Снов Несвижский 29 934 102,0 8 Тихиничи Рогачевский 26 874 103,7 9 Остромечево Брестский 26 250 108,0 10 Смолевичи Бройлер Смолевичский 25 895 112,0 11 Агро-Колядичи Пружанский 24 634 100,1 12 Витебская бройлерная птицефабрика Витебский 23 118 117,0 13 Птицефабрика Дружба Барановичский 22 664 103,8 14 Великосельское-Агро Пружанский 22 658 109,7 15 СПК имени Деньщикова Гродненский 21 297 109,6 16 СГЦ Западный Брестский 20 611 98,3 17 Савушкина пуща Каменецкий 20 211 112,7 18 Савушкино Малоритский 20 145 95,6 19 Озерицкий-Агро Смолевичский 20 087 103,3 20 СХФ Слуцкий сыродельный комбинат Слуцкий 19 870 107

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь