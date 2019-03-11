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В Могилевской области будут наводить порядок

12.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Месячник по наведению порядка продлится в Могилевской области до 13 апреля, сообщили в облисполкоме.

Основной акцент будет сделан на уборку и благоустройство дворов, площадей, скверов, улиц, парков, зон отдыха и других объектов социально-бытового и культурного назначения. Намерены привести в порядок мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы. Не останутся без внимания территории организаций независимо от формы собственности, строительные площадки.

Планируется очистить подвалы жилых домов, навести порядок в промышленных зонах, гаражно-строительных кооперативах, отремонтировать улично-дорожную сеть, въезды во дворы, внутриквартальные проезды. Также будут проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок, восстановлению нарушенного благоустройства в местах проведения раскопок, вовлечению в хозяйственный оборот пустующих и ремонту или сносу аварийных зданий и сооружений.

В общественных работах планируют задействовать не только ЖКХ и трудовые коллективы, но и привлечь местное население.


 
 
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  Месячник по наведению порядка продлится в Могилевской области до 13 апреля, сообщили в облисполкоме. Основной акцент будет сделан на уборку и благоустройство...
 
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