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В Могилевской области будут наводить порядок
12.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Месячник по наведению порядка продлится в Могилевской области до 13 апреля,
Основной акцент будет сделан на уборку и благоустройство дворов, площадей, скверов, улиц, парков, зон отдыха и других объектов социально-бытового и культурного назначения. Намерены привести в порядок мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы. Не останутся без внимания территории организаций независимо от формы собственности, строительные площадки.
Планируется очистить подвалы жилых домов, навести порядок в промышленных зонах, гаражно-строительных кооперативах, отремонтировать улично-дорожную сеть, въезды во дворы, внутриквартальные проезды. Также будут проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок, восстановлению нарушенного благоустройства в местах проведения раскопок, вовлечению в хозяйственный оборот пустующих и ремонту или сносу аварийных зданий и сооружений.
В общественных работах планируют задействовать не только ЖКХ и трудовые коллективы, но и привлечь местное население.
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Месячник по наведению порядка продлится в Могилевской области до 13 апреля, сообщили в облисполкоме. Основной акцент будет сделан на уборку и благоустройство...
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