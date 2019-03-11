ДТП, в котором в Слуцке погиб директор предприятия, произошло из-за «лысых» шин автолавки

СК завершил расследование смертельной аварии под Слуцком, где в декабре 2018 года погиб директор одного из местных предприятий на служебной Geely.



Фото: «Кур'ер»

Как установило следствие, 19-летний водитель автолавки на базе ГАЗ ехал по агрогородку Лучники и, объезжая припаркованный на обочине автомобиль, выехал на встречку. Машину занесло, она врезалась во встречный Geely. По мнению следователей, водитель ГАЗ не выбрал безопасную скорость — с учетом скользкой проезжей части и износа протектора шин передних колес автомобиля — и потерял контроль за безопасным движением.

Во встречном Geely погиб 39-летний пассажир — директор одного из местных предприятий , еще двое пассажиров и водитель получили травмы.

По данным следствия, причиной трагедии стала именно «лысая» резина ГАЗа — и водитель мог знать об этой неисправности перед началом движения, — а также нарушение им ПДД.

Водителю грузовика предъявлено обвинение в нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения. Он под подпиской о невыезде.