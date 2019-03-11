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Ночью 16 марта могут не работать банковские карточки
Банковский процессинговый центр сообщил, что 16 марта с 03:00 до 04:00 будет проводить технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени. Информация об этом размещена на сайте Центра.
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Банковский процессинговый центр сообщил, что 16 марта с 03:00 до 04:00 будет проводить технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме...
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