Ранняя весна – опасное время для водителей, предупреждают в ГАИ. Ночью все еще сохраняется холодная погода, кое-где наблюдаются заморозки.

"Несмотря на то, что с 1 марта законодательство разрешает сменить зимние шины на летние, торопиться не стоит, – отметил старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Александр Бруй. – Из-за перепадов температур к утру на асфальте образуется ледяная корка, очень коварная и опасная. Целесообразнее "переобуваться" тогда, когда среднесуточная температура составит выше +8ºC. Как правило, это начало апреля".

Не только поспешная смена "резины" может ухудшить безопасность движения, подчеркнули в Госавтоинспекции: "С появлением первых лучей на дорогах появляются оттаявшие, так называемые, "подснежники". Они сидят за рулем совершенно разных машин, но объединяет их одна общая черта – неуверенное вождение. Сменив общественный транспорт на родную "ласточку", такой водитель медленно решается на маневры, излишне перестраховывается и нередко создает опасные ситуации".

Когда неуверенный драйвер едет рядом в соседней машине, по возможности постарайтесь сменить полосу движения, добавляет А.Бруй. Узнать такого не сложно – частое торможение, затяжной старт на зеленый сигнал светофора, маневры без включения поворотников. Но не стоит сигналить и преподавать уроки вождения и без того напуганным водителям – ускорения это точно не придаст.

К весенним испытаниям добавляется яркое солнце, которое бывает причиной нелепых аварий, плохое состояние дорог после оттаявшего снега и увеличение общего количества машин на дорогах. В любой ситуации оставайтесь вежливыми, сохраняйте спокойствие, трезво оценивайте ситуацию и руководствуйтесь принципами благоразумия и безопасности, советуют в ГАИ.