Лукашенко: необходима эффективная деятельность по обеспечению информационной безопасности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает бороться с деструктивным информационным воздействием на общество с помощью пропаганды "гуманизма, справедливости, приоритетов крепких семейных отношений и здорового образа жизни".

"Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности. Она должна опираться на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач", - сказал А.Лукашенко во вторник на заседании Совета безопасности Беларуси.

Президента цитирует его пресс-служба.

В числе практических мер и аспектов, связанных с обеспечением информационной безопасности, А.Лукашенко считает необходимым более внимательно подходить к защите главных конституционных основ общества, прежде всего связанных с государственным суверенитетом.

"Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности. Всему этому следует противопоставить принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений и здорового образа жизни", - сказал глава государства.

В целом А.Лукашенко отметил, что в настоящее время информационная сфера приобретает ключевое значение для любого государства и каждого человека. Повышаются всесторонние интересы людей, возрастает значение коммуникационных технологий.

"В стране неуклонно увеличивается количество электронных ресурсов и коммуникаций. В ближайшие десятилетия большинство отраслей будут переориентированы на новые цифровые экономические модели. Государство, безусловно, заинтересовано в том, чтобы люди получали максимально полную и достоверную информацию. Имели возможность защитить свои личные права в медиапространстве и в целом повышали комфортность жизни за счет новейших достижений", - заявил президент.

Наряду с этим, подчеркнул глава государства, Беларусь, как и все страны, не может игнорировать принципиально новые риски, связанные с информатизацией. "Причем нарастание в мире конфликтности и отсутствие в данной сфере четких правил поведения превращают эти риски в реальные угрозы конституционным основам и всестороннему развитию любого государства", - заметил А.Лукашенко.

По его словам, вызывает беспокойство наращивание деструктивных воздействий на общество, манипулирование массовым сознанием, распространение недостоверной информации. "Именно с них начинаются социальные катаклизмы современности. В результате страдают миллионы людей, меняется политическая карта мира. Отодвигаются на второй план общепринятые нормы морали и нравственности. Жизнедеятельность любого государства становится все более уязвимой от компьютерных инцидентов", - сказал президент.

Он констатировал, что важное значение для устойчивого развития страны имеет безопасное функционирование сетевой инфраструктуры. "Мы не рекламируем широко нашу деятельность по обеспечению так называемой кибербезопасности. Однако она проводится далеко не первый год и органично интегрирована в соответствующие международные службы. Вместе с тем Беларусь не ограждена от кибератак и киберпреступности", - добавил глава государства.

На обсуждение Совета безопасности Беларуси вынесена концепция информационной безопасности страны. Документ разрабатывался в плановом порядке по поручению президента с учетом особенностей и тенденций современной обстановки.