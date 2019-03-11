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Ученые: забывать что-то сложнее, чем запоминать

12.03.2019 12:46 — Разное | Tut.by  
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Специалисты Техасского университета в Остине установили, что на забывание какого-либо факта уходит больше умственных усилий, чем на его запоминание. Об этом сообщается на Medical Express.


изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Воспоминания не статичны. Они постоянно видоизменяются в мозге с помощью нашего опыта, часто это происходит во время сна. Предыдущие исследования фокусировались на изучении активности в контрольных структурах мозга (префронтальная кора) и структурах долговременной памяти (гиппокамп).

В новой работе ученые сосредоточились на сенсорных и перцептивных областях человеческого мозга, а также моделях активности, соответствующим представлениям в памяти сложных визуальных стимулов. Используя технологию нейровизуализации мозговой активности, группе взрослых людей показывали изображения сцен и лиц — испытуемым предлагалось либо запомнить, либо забыть каждую из картинок.

Результаты эксперимента показали, что люди способны контролировать то, что они забывают. При этом на успешное преднамеренное забывание уходило больше сил (мозговой активности), чем на запоминание. Интересно, что забывать лица оказалось сложнее, чем сцены, которые могли нести больше эмоциональной информации.

«Десятилетия исследований показывают, что у нас есть возможность добровольно нечто забыть, но каким образом это происходит в мозгу — непонятно. Когда мы поймем, как действует такой процесс, и научимся управлять им, то сможем разработать метод лечения, способный помочь людям избавляться от нежелательных воспоминаний», — уточняет Джаррод Льюис-Пикок (Lewis-Peacock), автор исследования.

 
 
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Результаты эксперимента показали, что люди способны контролировать то, что они забывают.
 
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