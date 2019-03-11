Широкого весеннего разлива рек в Беларуси не ожидается

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела гидрологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Елена ЗУБЧЕНОК.

Обычно весеннее половодье в первой декаде марта начинается на реках юга страны, а в конце месяца - на реках севера. В этом году температура воздуха в феврале способствовала таянию снега и льда на реках в более ранние сроки. Сейчас снег в Беларуси практически полностью растаял, снежный покров сохраняется лишь в верховьях Западной Двины, Днепра и Сожа только на территории России. При этом почти все реки Беларуси вскрылись и очистились ото льда. Неполный ледяной покров сохраняется лишь на водоемах, а также в верховье Западной Двины и на отдельных ее притоках.

"Этой весной широкого разлива рек не ожидается. Максимальные уровни воды прогнозируются близкие к средним многолетним значениям и несколько ниже их. Осложнить паводковую ситуацию может лишь значительное выпадение осадков в период формирования максимальных уровней воды", - проинформировала Елена Зубченок.

Специалистами Белгидромета ежедневно производится обработка гидрометеорологической информации, поступающей с пунктов наблюдений как в Беларуси, так и из гидрометслужб сопредельных государств. Сейчас гидрологическая ситуация довольно спокойная.

"На реках в настоящее время происходит активное формирование максимальных уровней воды весеннего половодья. То есть повсеместно растут уровни воды, но интенсивность относительно для весеннего половодья небольшая - до 38 см. На отдельных участках рек бассейнов Вилии, Западного Буга, Березины и Припяти вода находится на пойме, однако широких разливов не наблюдается. Глубина затопления составляет от 3 до 20 см", - рассказала Елена Зубченок.

Начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Андрей ЮРЖИЦ напомнил, что последнее масштабное половодье на территории республики отмечалось в 2013 году - когда прошел ураган "Хавьер". Однако в любом случае органы и подразделения МЧС готовы оперативно реагировать на складывающуюся обстановку. Готова водооткачивающая техника, люди, необходимые резервы для ликвидации последствий паводка.

"По предварительным прогнозам и многолетним наблюдениям, возможны подтопления в 7 районах республики - один в Витебской области, по три в Гомельской и Могилевской. И то, это так называемые низководные мосты, которые были построены при СССР. Они из-за своей конструктивной особенности подтапливаются именно во время весеннего половодья, а также летними дождями. Конструктивно они к этому готовы", - сказал Андрей Юржиц.

Готова к возможному половодью не только техника МЧС, но и сводные отряды, которые включают машины сельхозорганизаций. Имеются плавательные средства, с помощью которых можно будет эвакуировать людей и скот. "Думаю, что в этом году негативных последствий паводка не будет", - заключил Андрей Юржиц.