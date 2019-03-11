ЖКУ и огурцы разогнали инфляцию. Топ продуктов и услуг, которые больше всего подорожали в феврале

В Беларуси в феврале зафиксировал и рекордную месячную инфляцию за последние три года — 1,3%. Больше всего в прошлом месяце подорожали овощи, а также ЖКУ, а вот стоимость сахара, свинины и свежей рыбы снизилась. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились цены на продукты и услуги.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В феврале заметнее всего подорожали овощи — специально для них мы сделали отдельный график. Также в большую сторону изменилась цена на картофель, соль и растворимый кофе.

Среди подешевевших продуктов оказались цитрусовые, груши, виноград. В этот список также попала свинина (в феврале прошлого года также была зафиксирована дефляция на свинину). Напомним , курица и свинина по итогам 2018 года оказались среди лидеров по росту цен. Из-за скачка цен МАРТ проводил антимонопольное расследование.

В прошлом месяце также подешевела живая рыба — на 0,7%. Среди подешевевших продовольственных товаров также оказался сахар, цены на него падают второй месяц подряд. Напомним, власти не стали продлевать госрегулирование стоимости сахара, которое закончилось 23 декабря прошлого года. Цена сахара с учетом НДС должна была превышать 1,5 рубля за килограмм. Из-за непродления госрегулирования стоимость сахара в магазинах снизилась.

Что касается услуг, то здесь больше всего подскочили цены на жилищно-коммунальные услуги. Также подорожали билеты в цирки и музеи. Помимо этого, увеличилась стоимость жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда.

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