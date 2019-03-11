Американцы сняли сериал про Чернобыль? Так и есть - можете даже тизер глянуть

Канал HBO показал новый тизер мини-сериала «Чернобыль», основанного на реальных событиях Украины в апреле 1986 года. В нем снялись Стеллан Скарсгард («Девушка с татуировкой дракона») и Эмили Уотсон («Теория всего»).

Действие исторического сериала сюжета разворачивается в 1986-м году. На атомной станции в небольшом городке происходит взрыв. На устранение последствий катастрофы отправляют специалистов, которые вынуждены рисковать собственной жизнью. Среди них — ученый Валерий Легасов: он получает задание от руководства страны выяснить все причины аварии.

Режиссером драмы выступил Йохан Ренк («Ходячие мертвецы», «Во все тяжкие»). В образе министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Бориса Щербины себя покажет Скарсгард, а Уотсон примерила роль физика-ядерщика Ульяны Хомюк, также призванную разобраться в причинах катастрофы на АЭС.

Премьера «Чернобыля» запланирована на 6 мая.

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