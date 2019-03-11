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Дорогой абитуриент!

12.03.2019 — Разное | Кировец  
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Пришло время, когда ты должен сделать самый главный выбор в своей жизни — выбор профессии. Если ты решил носить белый халат и гордо называться врачом или медицинской сестрой, напоминаем тебе, что целевой договор — это твой дополнительный шанс быть зачисленным в выбранное учебное заведение.
Целевые договора для поступления в средние специальные медицинские учебные заведения будут заключаться учреждением здравоохранения «Кировская центральная районная больница» с 10 июля по 1 августа 2019 года (кроме субботы и воскресенья). По возникшим вопросам просим обращаться по телефону 77-4-01.
Целевые договора для поступления в высшие медицинские учебные заведения будут заключаться областным управлением здравоохранения, расположенным по адресу — г.Могилев, ул.Первомайская, д.71, Дом Советов, каб. №234 тел: (80222) 22-06-38, 27-36-28 в период с 20 июля по 9 августа 2019 года.
При себе иметь паспорт, документы об образовании, для абитуриентов в возрасте до 18 лет необходимо присутствие одного из родителей (законного представителя) при себе иметь паспорт.
Администрация УЗ «ЦРБ».

 
Теги: Могилев
 
 
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Пришло время, когда ты должен сделать самый главный выбор в своей жизни — выбор профессии. Если ты решил носить белый халат и гордо называться врачом или...
 
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