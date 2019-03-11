Тревожные выходные в г.Кировске

В дежурную службу районного отдела по ЧС 10 марта в полночь от местных жителей поступило тревожное сообщение о загорании дома в г.Кировске по ул.Колхозная, д.1.

По прибытии к месту вызова спасателей происходило горение внутри дома и кровли открытым пламенем. Со слов соседей, в доме могли находиться люди.

Для поиска людей и ликвидации пожара было задействовано звено газо-дымозащитной службы. В результате разведки в жилых помещениях дома были обнаружены двое мужчин, которых передали бригаде скорой медицинской помощи. От полученных термических ожогов, отравления продуктами горения один из мужчин 11 марта скончался.

В результате пожара уничтожены частично кровля и перекрытие, а также имущество в доме.

Причины пожара и гибели человека устанавливаются Кировским районным отделом Следственного комитета.

Уважаемые жители! Не пренебрегайте требованиями правил пожарной безопасности. Прислушайтесь к советам спасателей. Этим вы сбережете жизнь себе и своим близким!

Анастасия Юрченко, инспектор ГПиВО РОЧС.