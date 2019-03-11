ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тревожные выходные в г.Кировске

12.03.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

В дежурную службу районного отдела по ЧС 10 марта в полночь от местных жителей поступило тревожное сообщение о загорании дома в г.Кировске по ул.Колхозная, д.1.
По прибытии к месту вызова спасателей происходило горение внутри дома и кровли открытым пламенем. Со слов соседей, в доме могли находиться люди.
Для поиска людей и ликвидации пожара было задействовано звено газо-дымозащитной службы. В результате разведки в жилых помещениях дома были обнаружены двое мужчин, которых передали бригаде скорой медицинской помощи. От полученных термических ожогов, отравления продуктами горения один из мужчин 11 марта скончался.
В результате пожара уничтожены частично кровля и перекрытие, а также имущество в доме.
Причины пожара и гибели человека устанавливаются Кировским районным отделом Следственного комитета.
Уважаемые жители! Не пренебрегайте требованиями правил пожарной безопасности. Прислушайтесь к советам спасателей. Этим вы сбережете жизнь себе и своим близким!
Анастасия Юрченко, инспектор ГПиВО РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дежурную службу районного отдела по ЧС 10 марта в полночь от местных жителей поступило тревожное сообщение о загорании дома в г.Кировске по ул.Колхозная,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Слуцкий сыродельный вошёл в топ-20 «самых молочных» предприятий страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика