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Благодарность за воспитание сына

12.03.2019 — Разное | Кировец  
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Благодарность за воспитание сына
4 марта 2019 года в день празднования Дня образования белорусской милиции в областном краеведческом музее имени Е.Романова состоялась торжественная церемония награждения сотрудников подразделений охраны Могилевской области.

Начальник областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Шепелев поздравил присутствующих с праздником.
«Помимо основной нашей деятельности в области предоставления охранных услуг, большая часть службы — это круглосуточная охрана правопорядка и законных интересов граждан, готовность прийти на помощь людям в любой ситуации. Благодаря самоотверженному труду, верности долгу сотрудники милиции решают одну из важнейших задач — укрепление законности и правопорядка», — отметил в своем выступлении А.Шепелев.
На торжественной церемонии была вручена Благодарность Министра внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенанта милиции И.Шуневича родителям командира отделения групп задержания строевого подразделения милиции Кировского отделения охраны старшего сержанта милиции Александра Кириленко — Сергею Тимофеевичу и Людмиле Ивановне Кириленко.
«Ваш сын, старший сержант милиции Кириленко Александр Сергеевич, командир отделения групп задержания строевого подразделения милиции Кировского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, с честью и достоинством выполняет задачи по обеспечению безопасности граждан, общества и государства.
Служба в органах внутренних дел требует от каждого сотрудника профессионализма и целеустремленности, мужества и стойкости, высокой культуры, готовности в любую минуту прийти на помощь человеку, попавшему в беду. Всеми этими качествами обладает ваш сын. Ответственность за порученное дело, трудолюбие и добросовестность помогли завоевать ему высокий авторитет и уважение в коллективе.
Сердечное вам спасибо, уважаемые Сергей Тимофеевич и Людмила Ивановна, за воспитание сына — настоящего гражданина, патриота и защитника нашей Отчизны.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни» — говорится в Благодарности.
Геннадий Прищеп, начальник Кировского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

 
 
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4 марта 2019 года в день празднования Дня образования белорусской милиции в областном краеведческом музее имени Е.Романова состоялась торжественная...
 
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