Благодарность за воспитание сына



4 марта 2019 года в день празднования Дня образования белорусской милиции в областном краеведческом музее имени Е.Романова состоялась торжественная церемония награждения сотрудников подразделений охраны Могилевской области.

Начальник областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Шепелев поздравил присутствующих с праздником.

«Помимо основной нашей деятельности в области предоставления охранных услуг, большая часть службы — это круглосуточная охрана правопорядка и законных интересов граждан, готовность прийти на помощь людям в любой ситуации. Благодаря самоотверженному труду, верности долгу сотрудники милиции решают одну из важнейших задач — укрепление законности и правопорядка», — отметил в своем выступлении А.Шепелев.

На торжественной церемонии была вручена Благодарность Министра внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенанта милиции И.Шуневича родителям командира отделения групп задержания строевого подразделения милиции Кировского отделения охраны старшего сержанта милиции Александра Кириленко — Сергею Тимофеевичу и Людмиле Ивановне Кириленко.

«Ваш сын, старший сержант милиции Кириленко Александр Сергеевич, командир отделения групп задержания строевого подразделения милиции Кировского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, с честью и достоинством выполняет задачи по обеспечению безопасности граждан, общества и государства.

Служба в органах внутренних дел требует от каждого сотрудника профессионализма и целеустремленности, мужества и стойкости, высокой культуры, готовности в любую минуту прийти на помощь человеку, попавшему в беду. Всеми этими качествами обладает ваш сын. Ответственность за порученное дело, трудолюбие и добросовестность помогли завоевать ему высокий авторитет и уважение в коллективе.

Сердечное вам спасибо, уважаемые Сергей Тимофеевич и Людмила Ивановна, за воспитание сына — настоящего гражданина, патриота и защитника нашей Отчизны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни» — говорится в Благодарности.

Геннадий Прищеп, начальник Кировского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь.