Лукашенко: необходима эффективная деятельность по обеспечению информационной безопасности





Как заметил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности Беларуси, она должна опираться на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач.

В числе практических мер и аспектов, связанных с обеспечением информационной безопасности, президент считает необходимым более внимательно подходить к защите главных конституционных основ общества, прежде всего связанных с государственным суверенитетом.

"Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности", - сказал глава государства.

В целом Лукашенко отметил, что в настоящее время информационная сфера приобретает ключевое значение для любого государства и каждого человека.

"В стране неуклонно увеличивается количество электронных ресурсов и коммуникаций. В ближайшие десятилетия большинство отраслей будут переориентированы на новые цифровые экономические модели. Государство, безусловно, заинтересовано в том, чтобы люди получали максимально полную и достоверную информацию. Имели возможность защитить свои личные права в медиапространстве и в целом повышали комфортность жизни за счет новейших достижений", - заявил президент.

Еще один важнейший аспект обеспечения безопасности, акцентирует внимание Александр Лукашенко, - экономический: «Все, о чем я говорил, будет хорошей сказкой, если не будет работать экономика. Будет экономика - будет все: и безопасность, и кибербезопасность, и в средствах массовой информации будет безопасность. Если не будет экономики, никакая информационная безопасность, концепция, законы, драконовские методы, палочная дисциплина не помогут».