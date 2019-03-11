Столбцовский участок ГИМС информирует о том, что с 12.03 по 08.04.2019 года государственный инспектор Гринек Андрей Георгиевич находится в отпуске, в связи с чем прием граждан по административным процедурам осуществляться не будет.

В апреле–мае 2019 года будут организованы выезда на обслуживаемые административные районы:

- г.Клецк, городское озеро спасательный пост ОСВОД – 13.04.2019 года с 9.00-13.00.

- г.Несвиж, ул.Восточная 15 БООР 20.04.2019 года с 9.00 -13.00

- г.Узда, ул.Советская 29 БООР 27.04.2019 года с 9.00 - 13.00

- г.Дзержинск, ул.Первомайская 19.А БООР 4.05.2019 года с 9.00 -13.00.

Также на Столбцовском участке ГИМС можно пройти обучение на право управление моторными маломерными судами мощностью свыше 5 л.с. Приглашаются все желающие.





