ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГИМС информирует

12.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Столбцовский участок ГИМС информирует о том, что с 12.03 по 08.04.2019 года государственный инспектор Гринек Андрей Георгиевич находится в отпуске, в связи с чем прием граждан по административным процедурам осуществляться не будет.

В апреле–мае 2019 года будут организованы выезда на обслуживаемые административные районы:

- г.Клецк, городское озеро спасательный пост ОСВОД – 13.04.2019 года с 9.00-13.00.

- г.Несвиж, ул.Восточная 15 БООР 20.04.2019 года с 9.00 -13.00

- г.Узда, ул.Советская 29 БООР 27.04.2019 года с 9.00 - 13.00

- г.Дзержинск, ул.Первомайская 19.А БООР 4.05.2019 года с 9.00 -13.00.

Также на Столбцовском участке ГИМС можно пройти обучение на право управление моторными маломерными судами мощностью свыше 5 л.с. Приглашаются все желающие.


 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столбцовский участок ГИМС информирует о том, что с 12.03 по 08.04.2019 года государственный инспектор Гринек Андрей Георгиевич находится в отпуске, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Благодарность за воспитание сына
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика