«Дело не в деньгах». Семья погибшего на «Белшине» водителя отсудила у предприятия 70 тысяч

В ночь с 27 на 28 февраля 2018 года на территории бобруйской «Белшины» произошло ЧП — погиб 35-летний водитель погрузчика Юрий Борейко. Его смерть признали непроизводственным случаем — мол, сам виноват. Но семья решила бороться: подали в суд — и выиграли дело. Как это было — в материале TUT.BY.





Трагедия произошла в тот момент, когда Юрий пытался вытащить из снега 5-тонный погрузчик своего коллеги Андрея Филиппова — с помощью 3-тонного погрузчика, которым управлял сам. Машина Борейко попала одним колесом в присыпанную снегом яму и перевернулась, придавив мужчину — он погиб. Однако на «Белшине» посчитали, что водителю никто не давал указаний помогать коллеге, он действовал не в интересах предприятия — и, получается, сам виноват в случившемся.



Погибший Юрий Борейко, фото из семейного архива

Наталья Луцевич, сестра Юрия Борейко, вспоминает, что после его смерти было не до компенсаций и разбирательств — трагедия буквально подкосила и ее, и пожилых родителей.

— Мы тогда посмотрели коллективный договор, в котором прописано, что при гибели на производстве полагается что-то около 100 тысяч рублей — и все на этом, — говорит женщина.

В июне прошлого года, по ее словам, к родителям приехали представители «Белшины» с актом, в котором смерть Юрия Борейко квалифицировалась как непроизводственный случай.

— Папа и мама были в таком состоянии, что не стали вникать в детали — и просто подписали документ.



Наталья Луцевич, сестра Юрия Борейко

Наталья решила, что это несправделиво, и настояла на суде. Денежная компенсация, как она утверждает, была далеко не главным аргументом. По ее мнению, администрация предприятия и инспекция по труду просто воспользовались горем родителей и подсунули им непроизводственный акт, рассчитывая, что «люди уже в возрасте, шума поднимать не будут».

— Понимаете, самое страшное во всем этом, что инспекция по труду, которая в принципе должна защищать интересы рабочих, вдруг встала на сторону руководства «Белшины». Думаю, что на предприятии просто не захотели портить статистику по смертельным случаям на производстве, — говорит Наталья.

Родственники пошли в суд.

— Нам в глаза говорили, что Юра сам виноват. Дескать, никто ему не давал такого задания — вытаскивать застрявший в снегу погрузчик коллеги, который полтора часа простоял на 19-градусном морозе. Потом инспекция пыталась сослаться на то, что ЧП произошло не на территории ОАО «Белшина», а на территории УТП «Белшина Транс» — хотя это их структурное подразделение. В общем, выкручивались, как могли, лишь бы сделать Юру крайним.

Тот факт, что в ночь трагедии на территории предприятия лежал снег толщиной в 30 см, под которым скрывалась яма, на «Белшине» тоже старались не афишировать, говорит сестра погибшего.

— Но ведь если бы снег вовремя убрали, то колесо Юриного погрузчика не угодило бы в эту яму, и он сегодня был бы жив, — Наталья едва сдерживает слезы.

Профсоюз «Белшины» встал на сторону семьи погибшего, ведь здесь работал не только Юрий, но и его отец, который уже на пенсии. Юрист профкома по положению устава предприятия не смогла официально представлять интересы истца в суде, но присутствовала на всех заседаниях и консультировала родственников. Поддержали семью также главный технический инспектор труда Могилевского областного совета Белхимпрофсоюза Владимир Лукьянов и заместитель начальника управления промышленной безопасности и энергосбережения концерна «Белнефтехим» Виктор Иванов. В итоге родители и сестра Юрия Борейко выиграли гражданское дело в суде. Но предприятие с решение не согласилось — и подало аппеляцию. 26 декабря прошлого года Могилевский областной суд вынес определение по апелляционным жалобам «Белшины» и Департамента государственной инспекции труда Минсоцзащиты, согласно которому решение суда первой инстанции было оставлено в силе.





Однако, по словам Натальи Луцевич, вина ее брата в случившемся по решению инспекции труда составляет 30%. Такое деление было произведено для того, чтобы рассчитать компенсацию. В итоге родителям Юрия теперь полагается примерно 70 тысяч рублей.

— Да бог с этими деньгами — их мы все равно хотит потратить на благоустройство могилы Юры и на пожертвования в храм. Главное, что несчастный случай из непроизводственного был переквалифицирован в производственный. И если бы снова пришлось пройти все эти суды, то я бы, не задумываясь, согласилась, — говорит Наталья. — Это — показательный процесс, чтобы другим или этому предприятиям неповадно был вот так несправедливо поступать с людьми, делать их виноватыми, чтобы выгородить себя.

Само предприяте «Белшина» свою позицию в вопросе гибели Юрия Борейко не озвучивает, ссылаясь на то, что есть «конкретные факты».

— Расследование инспекции труда по решению суда завершено, мы получили заключение, на основании которого оформили акт, — сообщил начальник управления охраны труда ОАО «Белшина» Дмитрий Артимович. — На днях к нам обратилось доверенное лицо Юрия Борейко с заявлением на выплату компенсации.

Пока еще не известно, кто именно будет выплачивать компенсацию семье — ОАО «Белшина» или же страховая компания «Белнефтестрах».

На время судебной тяжбы по гражданскому иску другое дело, уголовное, по факту смерти водителя погрузчика было приостановлено. Сперва, по словам Натальи Луцевич, подозреваемым по делу проходил Андрей Филиппов — тот самый водитель второго погрузчика, которому и пытался помочь ее брат. Однако сейчас он свидетель. Недавно женщине сообщили, что следствие по уголовному делу возобновлено.