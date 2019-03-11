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В Лидском районе Nissan врезался в топливный бак фуры

12.03.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
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Днем 11 марта вблизи деревни Кенти Лидского района легковой автомобиль врезался в бак грузовика. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Фото: ГАИ

По предварительной информации, на трассе М6 водитель Nissan, выезжая с АЗС и поворачивая налево, не пропустил фуру Scania. Водитель грузовика попытался уйти от столкновения и выехал на полосу встречного движения, но аварии избежать не смог. Удар пришелся в топливный бак большегруза, в результате чего дизельное топливо разлилось по трассе.


Фото: ГАИ

По словам водителя легковушки, он не заметил фуру, так как его ослепило яркое солнце. Пострадавших в ДТП нет.

 
 
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По словам водителя легковушки, он не заметил фуру, так как его ослепило яркое солнце.
 
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