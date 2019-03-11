В Круглянском районе убили 16-летнюю девушку

На месте происшествия. Фото УСК по Могилевской области

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователями устанавливаются обстоятельства убийства несовершеннолетней девушки в Круглянском районе, сообщили БЕЛТА в УСК по Могилевской области.

Управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК об убийстве 16-летней девушки. "Вечером 11 марта тело девушки было обнаружено в заброшенном доме в деревне Хильковичи. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. С участием экспертов проведен осмотр, зафиксированы следы, а также изъяты предметы, изучение которых позволило установить личность подозреваемого", - проинформировали в УСК.

При осмотре места происшествия также были обнаружены следы обуви - они вели в сторону леса. В результате организованного преследования 20-летний подозреваемый был задержан сотрудниками милиции в 20 км от деревни Хильковичи. По данным следствия, в этот день молодой человек в ходе возникшей ссоры задушил девушку.

Парень ранее судим за уклонение от призыва и уклонение от уплаты штрафа. При этом 11 марта он только освободился из исправительного учреждения, где отбывал месяц ареста.

По уголовному делу допрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам управления ГКСЭ по Могилевской области.-0-

Фото УСК по Могилевской области