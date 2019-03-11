В Лидском районе мужчина поджег свой дом, чтобы получить страховые выплаты

Как стало известно, инцидент произошел ночью 7 января. В деревне Мигуны Лидского района загорелся нежилой одноэтажный деревянный дом 41-летнего мужчины, а также хозяйственная постройка его соседа.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Огнем была частично уничтожена кровля дома, повреждены перекрытие, стены и имущество внутри здания. Хозяйственная постройка сгорела полностью.

Как сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ, в результате проведенного расследования выяснилось, что причиной возгорания стал поджог. Причем у следователей есть все основания предполагать, что сделал это сам хозяин сгоревшего дома. Мужчина инсценировал пожар, чтобы получить страховые выплаты в размере около 6 тыс. рублей.

По факту покушения на мошенничество в крупном размере в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.3 ст.209 УК Республики Беларусь. Подозреваемый заключен под стражу.

Сообщается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение корыстного и коррупционного преступлений. Расследование продолжается.