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В Лидском районе мужчина поджег свой дом, чтобы получить страховые выплаты

12.03.2019 13:36 — Разное | Аргументы и факты  
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В Лидском районе мужчина поджег свой дом, чтобы получить страховые выплаты
Следственный комитет РБ

Как стало известно, инцидент произошел ночью 7 января. В деревне Мигуны Лидского района загорелся нежилой одноэтажный деревянный дом 41-летнего мужчины, а также хозяйственная постройка его соседа.

В Лидском районе мужчина поджег свой дом, чтобы получить страховые выплаты Житель Лунинецкого района поджег из мести дом односельчанина

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Огнем была частично уничтожена кровля дома, повреждены перекрытие, стены и имущество внутри здания. Хозяйственная постройка сгорела полностью.

Как сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ, в результате проведенного расследования выяснилось, что причиной возгорания стал поджог. Причем у следователей есть все основания предполагать, что сделал это сам хозяин сгоревшего дома. Мужчина инсценировал пожар, чтобы получить страховые выплаты в размере около 6 тыс. рублей.

По факту покушения на мошенничество в крупном размере в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.3 ст.209 УК Республики Беларусь. Подозреваемый заключен под стражу.

Сообщается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение корыстного и коррупционного преступлений. Расследование продолжается.

 
 
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41-летний мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере.
 
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