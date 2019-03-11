Лукашенко: У нас не диктатура, а полная демократия, которой ни в одной стране мира нет

"Необходима эффективная деятельность государства по обеспечению информационной безопасности. Она должна опираться на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач", - заявил Лукашенко, открывая заседание.





В числе обозначенных практических мер и аспектов, связанных с обеспечением информационной безопасности, Лукашенко считает необходимым более внимательно подходить к защите главных конституционных основ общества, прежде всего связанных с государственным суверенитетом.









"Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности. Всему этому следует противопоставить принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений и здорового образа жизни", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.





В целом Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время информационная сфера приобретает ключевое значение для любого государства и каждого человека.





"В стране неуклонно увеличивается количество электронных ресурсов и коммуникаций. В ближайшие десятилетия большинство отраслей будут переориентированы на новые цифровые экономические модели. Государство, безусловно, заинтересовано в том, чтобы люди получали максимально полную и достоверную информацию", - заявил Лукашенко.





Наряду с этим Беларусь, как и все страны, не может игнорировать принципиально новые риски, связанные с информатизацией. "Причем нарастание в мире конфликтности и отсутствие в данной сфере четких правил поведения превращают эти риски в реальные угрозы конституционным основам и всестороннему развитию любого государства", - считает Лукашенко.





По его словам, вызывает беспокойство наращивание "деструктивных воздействий на общество, манипулирование массовым сознанием, распространение недостоверной информации".





"Именно с них начинаются социальные катаклизмы современности. В результате страдают миллионы людей, меняется политическая карта мира. Отодвигаются на второй план общепринятые нормы морали и нравственности. Жизнедеятельность любого государства становится все более уязвимой от компьютерных инцидентов", - подчеркнул Лукашенко.









Он констатировал, что важное значение для устойчивого развития страны имеет безопасное функционирование сетевой инфраструктуры. "Мы не рекламируем широко нашу деятельность по обеспечению так называемой кибербезопасности. Однако она проводится далеко не первый год и органично интегрирована в соответствующие международные службы. Вместе с тем Беларусь не ограждена от кибератак и киберпреступности", - сказал Лукашенко.





При этом Лукашенко отметил, что в Беларуси нужно расширить сферу влияния отечественных средств массовой информации. "То, чего нам страшно не хватает, нужно расширить сферу влияния отечественных средств массовой информации и не бояться использовать новые формы работы в медиапространстве. Надо научиться отвечать распространителям фейков их же оружием. И мы это умеем делать, но почему-то считаем: "Да ладно, обойдется, пронесет".





Он обратил внимание, что главное - быстро, четко, максимально полно доносить до людей правдивую информацию. "Если это не сделаем мы, это сделают за нас, как сейчас нередко происходит. Но знаете, какую информацию донесут за нас, если мы этого не сделаем", - заметил он.

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во время совещания





Лукашенко убежден, что необходимо предпринимать меры по повышению объема, разнообразия и качества национального вещания, доверия населения к официальным массмедиа.





Вместе с тем, по его словам, необходимо проработать вопрос системного контроля за распространением незаконной информации. "Пока это делается от случая к случаю, порой с опаской. Порой после рассуждений о каких-то политических последствиях. Все, кто сидит за этим столом и напротив меня: вы - не политики, вы - люди, четко работающие по своему направлению и защищающие интересы своего государства. Оставьте политику президенту", - сказал он.





Лукашенко подчеркнул: "Дело не в том, чтобы кому-то ограничить свободу мнений. Это не со мной. Естественно, должен быть порядок, все должно быть законно. Законы у нас супердемократичные, а добавить нашу бездеятельность и недисциплинированность - то у нас вообще никакой диктатуры, а полная демократия, которой ни в одной стране мира нет".









По словам Александра Лукашенко, в информационной сфере должен быть порядок, но никто никому не должен закрывать рот.





"В противном случае, как это было у нас раньше в истории, все перенесут на кухню и там будут обсуждать, как в народе говорят, обсасывать все эти вопросы. И рано или поздно это выплеснется на улицу. Поэтому этого ни в коем случае нельзя делать.



